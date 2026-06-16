Оцеляването в България и Германия: Настигнахме ги и ги подминахме по цени на основни храни

Сравнявайки нивата на цените в България и Германия, няма как да не започнем от инфлацията. Към май 2026 г. на годишна база в Германия тя е около +2.6%, а храните отбелязват умерен ръст на поскъпване (около 0.4–1.2% за година). У нас за същия период (май 2025 - май 2026 г.) инфлацията е около 7.0%, докато цената на храните расте с около 4.9% до +5.7% годишно. На този общ ценови фон разходите за храна в България бележат по-висок относителен дял.

Сравнение на цени, взети от супермаркетни кошници, агрегатори и платформи за сравнение на реални цени показва, че в много случаи цените са почти изравнени: например хляб (500 г) в Германия варира около 1.2–2.0 евро, а у нас е само леко по-евтин - 1.0–1.6 евро или мляко (1 литър) - в Германия струва около 1.1–1.6 евро, а у нас е на приблизително същата цена - 1.3–1.8 евро.

България вече е на или над нивото на Германия при базови кошници с продукти, необходими на едно домакинство, макар Германия да остава по-евтина при месото, напитките, пакетираните стоки, за сметка на което пък в България по-евтини като цяло са сезонните плодове и зеленчуци.

Още: Храните на едро поевтиняват с над 2,5%

Домати на пазара в Нител, германско градче, близо до границата с Люксембург, са на цена между 1,29 и 4,49 евро за килограм, както видя на място кореспондент на Actualno. В България цената е между 2,00 и 4,50 евро за същото количество - розов домат от български производител, видно от снимките по-долу, е на цена 2,40 евро за килограм.

Снимки: Actualno

Снимка: Actualno/Елена Страхилова

Още: Морето в Гърция поскъпнало ударно: Половината гърци нямат пари за почивка

Ябълките в Германия се движат на цени 2,49-3,99 евро за килограм, у нас отново са на сходни цени - 2,49 – 3,89 евро/кг за вносни сортове в големите вериги и между 1,30 – 2,50 на пазарите, конкретно на снимката по-долу цената е 1,99.

Снимка: Actualno

Снимка: Actualno/Елена Страхилова

От гледна точка на стандартна хранителна кошница Германия остава по-евтината от двете държави. Но тук трябва да се има предвид и този немаловажен момент, че в Германия доходите са по-високи, съответно цените на храните имат по-ниска тежест за потребителя, докато у нас не само доходите средно са по-ниски, но и инфлацията, особено при хранителните продукти, е по-висока.

Минималната потребителска кошница или т.нар. "малка потребителска кошница" в България, включваща храни и базови стоки, по официални и синдикални оценки е около 50–70 евро на месец, а по-широката, която освен храни включва и битови сметки и някои услуги, е около 799 евро месечно. Тоест за базово оцеляване човек в България се нуждае от около 700-800 евро на месец. В Германия няма единна "официална кошница" в същия смисъл, а се използва социалният минимум (Sozialhilfe / Bürgergeld) - един реалистичен минимум за един човек включва около 220-320 евро само за храна (т.е. най-евтини базови продукти), а минималното оцеляване, включващо и транспорт, се равнява на около 1000-1300 евро.

Още: Докато сравняваме цените у нас и в Германия: Нов шок удари германското производство

С други думи, България има много по-нисък официален "хранителен минимум", докато в Германия минималната хранителна кошница, ако използваме това понятие, е 2 до 4 пъти по-висока.

Разликата за "нормален минимум" на живот се компенсира в Германия частично от по-скъпите като цяло услуги и наеми на жилищата.

Колкото до заплатите - средната брутна в България е около 1400 евро месечно, обаче в Германия е почти 4800 евро месечно.

След 4 години война: Цените на храните в Украйна ни сложиха в малкия си джоб (СРАВНЕНИЕ)