Хаос в новогодишната нощ: Бизнесът в зимните ни курорти притеснен заради еврото

Ресторантьорите в Банско са притеснени за новогодишната нощ и голямата промяна в полунощ, когато сметките ще преминат от левове в евро. Според бизнеса е възможно това да доведе до хаос и се надяват на разбиране от страна на държавните институции поне що се отнася до проверките в първите часове на новата година, когато официално вече България ще бъде в еврозоната.

Какви са притесненията?

"Имаме много въпроси и малко отговори. Срокът за превалутиране и плащания в новата валута съвпада с празничен ден, което не ни позволява да сме спокойни", обясни собственик на механа в Банско в ефира на Нова телевизия.

Притесненията на Юлия Попова са, че по Нова година са съсредоточени да посрещат гости, а изведнъж ще трябва да следят за връщане на суми, маркиране, каси. Според нея това ще утежни положението.

"Удобно е приемането на новата валута да бъде от 1 януари. Разбирам го, но би било добре да имаме преходен период от 7–8 дни, за да можем спокойно да реагираме и да си свършим работата както трябва. Все пак ние сме сред малкото, които ще работят в празничните дни – ресторанти, магазини, заведения. Да не забравяме, че са и почивни дни", подчерта тя.

Попова заяви, че при закръглянията по фиксинга се получават остатъци от стотинки, и не е ясно как точно ще се процедира, ако не става дума за плащане с карта. "Всеки сам ще решава накъде да закръгля. В нашия обект решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението – просто, за да избегнем неудобства и дребни сметки в този момент, когато хората са дошли да се забавляват", категорична е тя.

Димитър Колев, който е управител на хотел в Банско, подчерта, че има ясни правила и се надява всичко да протече нормално. "Повечето от пакетите и резервациите са платени предварително, което улеснява процеса. За моментните плащания има ясно регламентирани условия и не очаквам проблеми. След Нова година плащанията ще се извършват в евро, а ако няма достатъчно монети или банкноти за ресто, законът позволява връщане и в левове до 31 януари, което е облекчение за всички", обясни той.