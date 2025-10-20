България ще има своя глас в еврозоната: Говори директорът на ЕЦБ

"Ние в Европейската централна банка (ЕЦБ) приветстваме с голяма радост България като нов член на еврозоната и още по-важно като член на УС на Европейската централна банка. И така в резултат на присъединяването България ще има място на масата на Управителния съвет. Управителят на БНБ Димитър Радев ще представлява България, ще има право на глас и мнение и ще участва в решенията по паричната политика, които ще се вземат във Франкфурт". Това заяви председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервю за БНТ.

Паричната единица ще е едно и също за всички

Лагард обясни, че Радев ще участва като наблюдател и ще остане в тази роля до 1 януари. След тази дата, на която България ще премине от лева към еврото, той ще бъде пълноправен член на УС. Така България ще бъде пълноценно представена и ще има своя глас, обясни председателят на ЕЦБ.

По думите ѝ паричната единица ще е една и съща за всички ни. Това дава гъвкавост и стабилност, защото знаете точната ѝ стойност, напомни Лагард. "И трябва да кажа, че това е силна парична единица, която се счита за втората резервна валута в света. И така - стабилност и гъвкавост без проблеми с обменния курс, а това наистина е много ценно", каза още директорът на ЕЦБ.

