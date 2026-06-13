Какво още ще дадем, за да ни е по-евтино от "Боташ"? Спекулация за "Лукойл"

Ако договорът с "Боташ" е толкова изгоден, но не се използва добре, както доскоро твърдяха управляващите, защо тогава ще се предоговаря? И на каква цена? Включва ли такава сделка "Лукойл", например, или магистрала Черно море или засилване на турското енергийно влияние в България? Правителството трябва да отговори на тези въпроси. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат Ивайло Мирчев.

Първите официални срещи на премиера Радев в България бяха проведени с висши политици от Гърция и Турция. Управляващите трябва да информират българското общество за разгорите и плановете, които ще определят бъдещето на сигурността и енергетиката на Балканите, добави Мирчев, който коментира в "Говори сега" по БНТ.

"Срещите на Радев с премиера Мицотакис и министър Фидан в такъв кратък период може да показват конкурентни интереси между Гърция и Турция и ние трябва да гадаем какво се случва под повърхността. Надяваме се предоговарянето с “Боташ” да е изцяло от търговски характер, но най-вероятно ще има геополитически измерения. Надяваме се Пеевски да не е част от тази сделка. Консулът на Турция обаче защити кмета на Кърджали след разпита му - и това е позиция на Анкара, не лична на консула. Да видим дали в цялата тази мъгла на Пеевски няма да му се разминат безобразията, които е вършил, заради определени интереси на Турция", добави и другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Припомняме, че премиерът Румен Радев обяви, че Турция поискала да преговаря и за договора с "Боташ" - затова външният ѝ министър Хакан Фидан дошъл у нас. От думите на Радев излезе, че Анкара "иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество не само в газовата сфера, но и в преноса на електрическа енергия, има също така транспортни коридори, нови жп коридори, които планираме". Но Радев така и не говори за конкретни проекти, които евентуално ще правим с Турция - не каза колко ще струват, какво би спечелила Анкара и дали ще има печалба за сметка на България - ОЩЕ: Анкара е поискала преговори: Радев обясни интереса на Турция за промени по "Боташ" (ВИДЕО)

СНИМКА: БГНЕС

Помощта ни за Украйна: Имидж, който не се възстановява

Има голямо заблуждение в българското общество, че сме подарявали оръжия за милиарди на Украйна. Истината е друга. Два процента от общото оръжие и боеприпаси, които страната ни е предоставила на Украйна, са дошли от складовете на Българската армия. Един процент е от складовете на Жандармерията – над 100 бронетранспортьора с отпаднала необходимост. Тези общо 3% са възстановени от европейски финансови механизми. Останалите 97% са продажби от българските заводи. Украйна си е платила тези 97% - 6,5 милиарда евро.

България беше водеща новина на най-големите световни медии, с това, че спира оръжията за Украйна. Европа вече е на две скорости и в момента се решава бъдещето на сигурността на континента. Къде искаме да бъдем, докато това се случва? Къде искаме да бъдем, докато се решава къде ще се произвеждат най-модерните военни технологии, докато се решава дали ще бъдем част от ядрения европейски чадър и дали ще има обща европейска армия? В момента България не е достатъчно ефективен участник в тези процеси и избира да остава встрани.

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