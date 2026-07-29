Цената на петрола скочи след поредната ескалация в Близкия изток

Цените на петрола скочиха с над 3,5% по време на азиатската търговия, след като напрежението в Близкия изток отново засили опасенията за евентуални смущения в доставките. Допълнителен тласък на пазара дадоха и данните на Американския петролен институт (API), които показаха по-силен от очакваното спад на запасите от суров петрол в САЩ.

Към 08:30 ч. българско време фючърсите на сорта Брент поскъпваха с 3,15 долара, или 3,75%, до 87,24 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) се търгуваше с 3,41 долара, или 2,7%, по-скъпо - при 81,96 долара за барел.

Според анализаторите на ING ръстът се дължи най-вече на информацията, че САЩ са осуетили изненадваща атака срещу свои военни части в Близкия изток. Още: "Не можеш да ги подкупиш, трябва да ги биеш": Тръмп разкри как вървят преговорите с Иран (ВИДЕО)

По техни данни Саудитска Арабия е прехванала дронове, изстреляни от подкрепяни от Иран групировки в Ирак срещу саудитска енергийна инфраструктура. В отговор американски и саудитски сили са нанесли удари по оръжейни обекти в източната част на Ирак.

Анализаторите смятат, че тези събития намаляват надеждите за бързо успокояване на обстановката в района на Персийския залив и увеличават риска за енергийните доставки.

Американските въоръжени сили съобщиха още, че са прехванали балистични ракети, изстреляни от Иран срещу американски позиции в Близкия изток. Вашингтон определи действията като опит за внезапна атака.

От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е атакувал с балистични ракети американска военновъздушна база и команден център на Централното командване на САЩ в Йордания. Още: Петролът реагира светкавично на новата ескалация в Близкия изток

Саудитска Арабия също обяви, че в координация с Централното командване на САЩ е извършила целенасочени удари срещу подкрепяни от Иран групировки в Ирак, които обвинява за атаките с дронове срещу своята петролна инфраструктура.

Поскъпването на суровината беше подкрепено и от данните на API, според които запасите от суров петрол в САЩ са намалели с около 3,3 милиона барела през седмицата, приключила на 24 юли.

По-късно днес се очакват и официалните данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), които ще дадат по-ясна представа за състоянието на американските петролни резерви.

Междувременно Ройтерс съобщи, че страните от ОПЕК+ вероятно ще отложат с три месеца планираното увеличение на добива, което трябваше да започне през октомври, след приключването на възстановяването на производството, ограничено по силата на доброволните съкращения.