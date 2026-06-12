Анкара е поискала преговори: Радев обясни интереса на Турция за промени по "Боташ" (ВИДЕО)

"Турската страна иска да предоговаря, защото иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество не само в газовата сфера, но и в преноса на електрическа енергия, има също така транспортни коридори, нови жп коридори, които планираме. Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, ние имаме същия този интерес. Това каза премиерът Румен Радев пред медиите в парламента във връзка с предоговаряне на "Боташ" и в контекста на вчерашния си разговор с турския външен министър Хакан Фидан.

Той обясни, че се говори дори за втора жп линия от Одрин, Лесово, Ямбол, което има огромно значение за повишаване на транспортния капацитет от Близкия изток към Европа.

На въпрос на какви отстъпки са готови от турската страна за "Боташ", той отговори: "Работят експертни групи и от двете страни, но докато приключат работа няма как да дадем конкретни резултати".

Припомняме, че в края на май правителството на Румен Радев започна опити за предоговаряне на договора с "Боташ". Предоговарянето на сделката с турската енергийна компания е приоритет на новия енергиен министър Ива Петрова.

Договорът с "Боташ"

Сделката с турската компания беше сключена през 2023 г. от служебното правителство на Гълъб Донев, излъчено от тогавашния президент Румен Радев.

Договорът не е изгоден за България, тъй като до 2036 България дължи около половин милион евро на ден за запазен капацитет за пренос на втечнен газ, називисимо дали го ползва или не. ОШЕ: Как дефицит от 7 млрд. няма в един момент да има общо с 4 млрд., подарени на "Боташ" от твое правителство? Хайде по-честно