Mastercard от EasyPay с 0 лв. месечна такса

От средата на август 2024 г. EasyPay започва да предлага на клиентите си нова платежна карта със сметка (IBAN). Тя се издава с марката Mastercard и има редица предимства.

Едно от най-важните неща за потребителите е, че няма месечна такса за поддръжка на картата и сметката. Заплаща се единствено еднократна такса от 5,90 лв. за издаването. Притежателите й могат да теглят безплатно неограничено, а също така да внасят до 5000 лв. на месец без такса на EasyPay банкомат.

Mastercard от EasyPay може да се получи за 5 минути в каса на компанията без предварителна заявка. Клиентите могат да следят движенията по картата си във Viber, ePay.bg и ePay Mobile. Плащанията на ПОС устройства в търговските обекти в България и чужбина и в интернет са без такса.

Може да се използва за онлайн покупки като самолетни билети, резервации на хотели, плащания на ПОС терминали в България и чужбина.

Както дебитните карти, и Mastercard от EasyPay се зарежда чрез превод на заплата или друг вид доходи.

Това е втората карта за платежния оператор, като първата – EasyPay карта, вече има над 300 000 потребители за четири години.