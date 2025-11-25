Нови прогнози доведоха до промяна в цената на петрола

Цената на петрола се понижи в сутрешната азиатската търговия днес, след като опасенията, че предлагането ще превиши търсенето догодина, надделяха над притесненията, че доставките от Русия ще останат под санкционен режим на фона на несигурния изход от преговорите за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс. Множество прогнози сочат, че ръстът на предлагането ще надхвърли увеличението на търсенето през следващата година.

Цените

Сортът Брент, който е референтен за Европа, загуби 27 цента или 0,4 на сто до 63,10 долара за барел.

Американският суровият петрол спадна с 23 цента или също 0,4 на сто до 58,61 долара за барел.

И двата референтни сорта отбелязаха ръст от 1,3 на сто вчера, тъй като нарастващите съмнения относно постигането на мирно споразумение за прекратяване на войната между Русия и Украйна намалиха очакванията за неограничен приток на пазарите на руски суров петрол и горива, които са подложени на санкции от западните държави.

Санкциите срещу Русия блокират износа на близо 48 милиона барела руски суров петрол. Според американското Управление за енергийна информация, през 2024 г. Русия е била вторият по големина производител на суров петрол в света след САЩ.

Въпреки че пазарните участници се притесняват за руските доставки, общата прогноза за баланса между предлагането и търсенето на суров петрол през 2026 г. остава неясна.