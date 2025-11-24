Спорт:

Руските приходи от нефт и газ падат с 35 процента

24 ноември 2025, 17:44 часа 339 прочитания 0 коментара
Приходите на Русия от нефт и газ вероятно ще спаднат през ноември с около 35 процента спрямо съответния месец на 2024 г. до 520 милиарда рубли (6,59 милиарда долара) поради по-евтиния петрол и по-силната рубла, показват изчисления на Ройтерс. Спадът в приходите е болезнен за Русия, която значително увеличи разходите за отбрана и сигурност, откакто започна военната си кампания в Украйна през февруари 2022 г.

Най-важният източник на парични средства за Кремъл

Приходите от петрол и газ са най-важният източник на парични средства за Кремъл, съставлявайки една четвърт от общите постъпления във федералния бюджет.

Приходите, получени от облагане на печалбите, също се очаква да намалеят със 7,4% спрямо октомври, с изключение на цикличните плащания.

За първите 11 месеца като цяло се очаква приходите от петрол и газ да намалеят с 22% до 8 трилиона рубли.

Според изчисления на Ройтерс, цената на руския петрол за данъчни цели е намаляла през януари-ноември, достигайки 57,3 долара за барел, в сравнение с 68,3 долара за същия период на миналата година.

В същото време рублата се е укрепила до 81,1 за долар от 91,7 през януари-ноември 2024 г. Министерството на финансите ще публикува своите оценки на 3 декември.

Украйна и нейните поддръжници в Западна Европа многократно са заявявали, че искат да принудят Русия, втория по големина износител на петрол в света, да спре войната си, като подкопават икономиката ѝ.

На 17 ноември Министерството на финансите на САЩ заяви, че санкциите на САЩ срещу руските петролни гиганти Роснефт  и Лукойл  вече намаляват приходите на Москва от петрол и вероятно ще намалят количеството продаден руски петрол в дългосрочен план.

 

