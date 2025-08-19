НСИ не разрешава: КЗП обясни защо не публикува продажни цени

Комисията за защита на потребителите (КЗП) чака одобрението на Националния статистически институт (НСИ), за да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница, съобщиха от КЗП. Промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България задължават КЗП да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, на който да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница, определени от Комисията.

Първоначално в Националния план за въвеждане на еврото в Република България именно НСИ бе предвиден като основен изпълнител на мониторинга на цените в качеството си на институция с най-сериозна експертиза в областта на събирането и обработката на данни.

Няма правно основание

Председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов обаче, нееднократно е подчертавал, че институтът няма правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни, крайни продажни цени на стоки. Причината са посочени от него - ограничения в европейското законодателство, които не му позволяват да администрира такъв портал, допълват от КЗП.

Оттам допълват, че отказът на НСИ да създаде и поддържа публично достъпен интернет ценови портал е наложил решението да се промени и да се възложи отговорността за изграждането и поддържането на портала на КЗП, като уточняват, че порталът, в който ще бъде публикувана информация за цените вече е готов.

КЗП е разработила и подробни указания за търговците, в които е разписано каква информация за цените и в каква форма следва да предоставят за публикуване в ценовия портал. Неразделна част от указанието е списъкът със стоки от т. нар. "голяма потребителска кошница", включваща основни хранителни и нехранителни продукти, напитки и лекарства, чиито цени трябва да се публикуват. Доколкото списъкът съдържа стоки, които се наблюдават от НСИ обаче, одобрението му от националната статистика е ключово условие за стартирането на портала, обясняват от КЗП.

От Комисията напомнят на търговците, че съгласно чл. 55б, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България същите са длъжни да публикуват ежедневно до 7:00 часа на своите интернет страници ценови листи, съдържащи следната информация: данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени.

КЗК също се оплака от НСИ

По-рано и от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изпратиха две писма до председателя на Националния статистически институт (НСИ), изисквайки информация, която големите търговски вериги подават към националната статистика, включително данни за цени, продажби и търговски обекти. От КЗК посочиха, че председателят на НСИ в писмен отговор до регулатора е отказал предоставянето на информацията с аргументи, които според КЗК "нямат солидна нормативна основа".

От регулатора тогава посочиха, че на този фон отказът за съдействие от страна на държавна институция, каквато е НСИ, възпрепятства изпълнението на основните функции на КЗК, особено в процеса при въвеждане на еврото и при проучване на социално чувствителен сектор като храните.