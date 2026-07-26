"Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол през последните седмици

През последните седмици рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" не преработва руски петрол. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви в предаването "Говори сега" на БНТ.

Българското правителство е в постоянен контакт с американското и британското посолство, допълни той и посочи, че им е предоставена цялата кореспонденция и информация, за да се гарантира, че нито едно от дружествата в групата не превежда средства към санкционирани лица или фирми. Всички нови контрагенти, включително регистрирани в Швейцария, се консултират с партньорите, изтъкна вицепремиерът.

"Няма нито един лев и евро, даден от рафинерията към санкционирани дружества"

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„В постоянен контакт сме както с британското посолство, така и с американското посолство. Дали сме им цялата кореспонденция, показваме едно открито лице и категорично заявявам - България ще спазва всички изисквания. Всяка една нова компания, която е регистрирана в Швейцария, е консултирана с нашите британски и американски партньори, така че категорично няма нито един лев и евро, който да е даден от рафинерията към санкционирани дружества“, зави Пулев.

В отговор на въпрос за искането за удължаване на дерогацията икономическият министър изтъкна, че са подадени всички необходими документи заедно с Министерството на енергетиката. Имахме редица срещи по темата, официални, неофициални, така че аз смятам, че ние от страна на българското правителство, през лицето и института на особения търговски управител, категорично във всеки един момент сме спазвали изискванията на дерогацията, посочи вицепремиерът Пулев, цитиран от БТА.

Според него сегашният кабинет е наследил няколко критични проблема за „Лукойл“ от предишното управление, сред които висящ арбитражен спор, както и замразяване на сметките на „Лукойл“.

Във връзка с решението на Конституционния съд, според което особеният търговски управител може да управлява пряко само едно дружество, Пулев каза, че това означава, че руските собственици могат да си върнат управленски контрол върху останалите три дружества от групата - „Лукойл България“, „Лукойл България Бункер“ и „Лукойл Евиейшън България“. Според Пулев, ако това стане, има риск от въвеждане на директни санкции върху тях от партньорите, спиране на рафинерията и последващ дефицит на горива.

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Вицепремиерът съобщи, че правителството има двуходова стратегия, като посочи, че Парламентарната група на „Прогресивна България“ е внесла промени в Закона за нефта и нефтените продукти. Целта е обектите от критичната инфраструктура да бъдат обявени за такива с национално стратегическо значение.

В отговор на въпрос дали дерогацията е била „разменна монета“ за преместването на американските самолети-цистерни на база „Безмер“ Пулев посочи, че самолетите са били преместени от гражданското летище в София във военната база, където им е мястото, а спазването на дерогацията се базира единствено на стриктно спазване на законите и правилата.

Източник: БГНЕС

Започва експертен диалог с „Райнметал“

Пулев заяви още, че започва „силен политически диалог“ с германската страна и експертен диалог с „Райнметал“. Дори сме готови да разширим обхвата на дейността с „Райнметал“. Искаме модернизация на българската икономика, искаме технологичен трансфер, така че нашата военна промишленост да бъде по-силно застъпена във веригите на доставките на Европа, допълни той.

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Рестартирането на преговорите от „от бял лист“ икономическият министър обясни с наследената концепция от кабинета Борисов, а процесът по думите му е бил „индулгенция“, без силна преговорна позиция, финансова обосновка или сключен учредителен договор.

Пулев напомни, че първоначалното инвестиционно задължение за държавата от 400 млн. евро е нараснало до близо 700 млн. евро. Той отбеляза, че заложените в бюджета 180 млн. лв. са били преведени към „ВМЗ“ за увеличение на капитала, но пет дни по-късно са върнати в централния бюджет под формата на дивидент. Това според вицепремиера е било счетоводна схема за заблуда на партньорите и гражданите.

Той каза също, че са водени и преговори с български строителни компании - „Главболгарстрой“ и „Хидрострой“, за строителни намерения за около 270 млн. евро през трето дружество, преди да има проект или учредено съвместно предприятие. По думите на Пулев първоначално избраният терен не е бил собственост на ВМЗ и е представлявал земеделска земя - горски фонд, без осигурена индустриална инфраструктура.

Новите планове на правителството предвиждат максимално използване на ВМЗ – Сопот чрез интегриране на съществуващите производствени мощности. Пулев съобщи, че се обследват терени с налична инфраструктура, които да бъдат обявени за обекти от национално значение, за да се премине през облекчени и бързи административни процедури.

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Икономическият министър посочи нужда от производство на барут и 155-милиметрови снаряди по стандартите на НАТО, но добави, че се разглежда цялото портфолио на „Райнметал“, в това число логистична и транспортна техника, дронове, за да се прецени кои продукти могат най-бързо и ефективно да се внедрят в България.

По думите на Пулев правителството цели да направи „банкируема“ транзакция, да бъде направен процес, за който да бъде набавено нужното финансиране, но по думите „категорично няма това да бъде задължението за българската държава“. По въпроса за разпределението на собствеността вицепремиерът посочи, че тя ще се договаря на база реалните капитали и ангажименти на двете страни, а няма да се определя предварително.

Новият проект ще се реализира паралелно с настоящата дейност на „ВМЗ“, като цели да модернизира предприятието, каза Пулев.

Диалогът с „Райнметал“ ще продължи, така че да бъде намерена правилната формула, за да бъдат постигнати общите цели, заяви в четвъртък – 23 юли, вицепремиерът Пулев след края на срещата на премиера Румен Радев с представители на ръководството на „Райнметал“. В разговора участваха както вицепремиерът Пулев, така и министърът на отбраната Димитър Стоянов, а също и посланикът на Германия у нас Ирене Планк.

Правителството не се е отказало от ограничаването на високите заплати в публичните предприятия

Пулев заяви още, че правителството не се е отказало от ограничаването на високите възнаграждения в бордовете на директорите в публичните предприятия. По думите му оттеглянето на първоначалните текстове в парламента не е отказ, а стъпка към изготвяне на по-прецизна и пазарно обоснована методика.

Ние не сме се отказали от тази реформа, защото тя е наша реформа. Тя беше обявена от министър-председателя Румен Радев лично по време на едно от заседанията, изтъкна вицепремиерът.

„Залагаме таван на заплатите на Съвета на директорите и при изпълнителните членове. До няколко дни ще имаме методика, която ще покаже под каква форма ще се намалят тези високи заплати“, каза икономическият министър.

Пулев напомни, че ресорните министри имат нормативен механизъм чрез Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия да намалят тези възнаграждения с личен подпис, но целта е това да става по правила, съобразени с пазарните условия.

Той напомни, че се залага на намаляване на бройката на членовете в Съветите на директорите от 5 на 3 души.