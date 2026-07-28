Кабинетът "Радев":

Още едно искане към Йотова за вето на бюджета: Този път от синдикатите

28 юли 2026, 12:37 часа 189 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Още едно искане към Йотова за вето на бюджета: Този път от синдикатите

След искането на "Продължаваме промяната" за вето върху бюджета на държавата за 2026 г. - дойде още едно подобно искане. Този път не от политическа партия, а от КТ "Подкрепа", които обаче настояват за връщане за ново обсъждане на текстовоте за изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Става въпрос за параграфите в преходните и заключителни разпоредби на бюджета, с които се изменя Кодекса на труда. 

С тях управляващите намалиха трудовия стаж и платения отпуск на работещите на четиричасов работен ден и с които парламентът реши минималната заплата вече да не е 50% от средната, както беше досега. ОЩЕ: Йотова кани "Продължаваме промяната" на среща за ветото върху бюджет 2026

Въпросът засяга стотици хиляди работещи

"Текстовете не са технически бюджетни правила. Те засягат пряко трудовите права, доходите и жизненото равнище на стотици хиляди работещи и поради това следва да бъдат преразгледани от Народното събрание", се посочва в писмо на президента на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов до президента Йотова. 

Според КТ "Подкрепа" трябва бъдат запазени правата и да бъдат защитени дългосрочно интересите на работещите в Република България.

Те изтъкват още, че законодателният способ е необоснован, несъответстващ на принципите на доброто нормотворчество и промените обслужват олигархични интереси в ущърб на интересите на работещите.

Замразяването на минималната работна заплата

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ОТ КТ "Подкрепа критикуват властта и за замразяването на минималната работна заплата, като изтъкват, че високата бедност и неравенството в доходите ще бъдат катализирани да растат при замразяване на минималната работна заплата за 2027 г.

България е с най-високите нива в ЕС за хора в риск от бедност и социално изключване: деца – 33,1% (ЕС – 24,3%); възрастни хора (над 65 години) – 35,3% (ЕС – 18,8%); хора с увреждания – 42,3%; домакинства в селата – 40,8%, в градовете – 20,9%; безработни – 69,4% (ЕС – 66,3%), се посочва още в писмото до Йотова. ОЩЕ: Минималната заплата вече няма да е 50% от средната. Бюджет 2026 мина през комисия посред нощ

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КТ Подкрепа Димитър Манолов Вето стаж Кодекс на труда Бюджет 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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