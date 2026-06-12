Продоволствената сигурност под заплаха: Фермерите искат България да подкрепи защитен механизъм за торовете в ЕС

България да подкрепи запазването на предпазен механизъм в европейския Регламент за механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), който да позволява временно спиране на въглеродната такса за торовете при кризисни ситуации.

За това призова Българският фермерски съюз (БФС) в свое официално писмо до заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Същото писмо е изпратено до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и до Комисията по земеделие в Народното събрание.

Писмото е във връзка със заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС (ECOFIN), на което финансовите министри трябва да приемат окончателния текст на регламента.

Още: ЕС финансира фермерите заради поскъпването на торовете

Като член на европейската организация на земеделските производители Copa-Cogeca, БФС подкрепя позицията на европейските фермери и земеделски кооперативи за запазване на член 27а от регламента. Той предвижда възможност за временно спиране на прилагането на CBAM върху торовете при рязко поскъпване на пазара или други кризисни обстоятелства.

Позицията на организацията е, че подобен механизъм е необходим в условията на високи цени на торовете, енергията и горивата, които оказват сериозен натиск върху земеделските производители в целия Европейски съюз.

Поскъпването на торовете

В писмото се посочва, че торовете формират между 15% и 30% от производствените разходи на фермерите, а около 30% от използваните в ЕС азотни торове са вносни и попадат директно под действието на CBAM. Допълнително се отбелязва, че от началото на 2026 г. цените на торовете са се увеличили значително, като цената на карбамида е нараснала от под 500 евро на тон до над 800 евро на тон.

Източник: iStock

Още: Нов ключов момент: Европа трябва да преосмисли производството си на торове

Георги Стоянов от фермерския съюз подчертава, че самият механизъм CBAM води до средно увеличение на цените на вносните торове с около 15%, което допълнително оскъпява земеделското производство.

Европейските организации оценяват, че допълнителните разходи за фермерите в ЕС могат да достигнат близо 12 млрд. евро до 2034 г. Ако ефектът от въглеродната такса бъде прехвърлен и върху европейското производство на торове, общата тежест може да нарасне до 39 млрд. евро.

По думите на Българския фермерски съюз това създава сериозен риск за конкурентоспособността на европейското земеделие, продоволствената сигурност и цените на храните за потребителите.

"Заложеният в регламента за CBAM предпазен механизъм е в подкрепа на конкурентоспособността на европейското земеделие, продоволствената сигурност и цените на храните за потребителите", посочва Георги Стоянов в обръщението си към финансовия министър.

Организацията иска българската позиция по време на обсъжданията и гласуването в ECOFIN да отчете опасенията на европейските фермери и да подкрепи запазването на член 27а като инструмент за реакция при бъдещи пазарни сътресения.