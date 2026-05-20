ЕС финансира фермерите заради поскъпването на торовете

Заради рязкото поскъпване на торовете Европейският съюз ще отпусне спешни средства, за да помогне на фермерите. Това гласят планове за подкрепа на сектора. Цените на торовете скочиха значително заради войната с Иран.

Европейската комисия обяви като първа мярка, че ще отпусне остатъка от кризисния резерв за селското стопанство на съюза, възлизащ на около 200 милиона евро.

Европейският комисар по земеделие Кристоф Хансен посочи, че преди лятото ще бъде предложено и увеличаване на този резерв със "значителна сума", без да уточнява конкретен размер.

Мерките

"Комисията ще предостави целева извънредна подкрепа за най-засегнатите фермери", заяви Хансен пред Европейския парламент в Страсбург, където се проведе протест на земеделска лобистка организация.

Цената на азотните торове в Европа, които се произвеждат от природен газ, е нараснала до около 500 евро за тон спрямо 380 евро миналата зима, отбелязва "Франс прес".

Най-силно засегнати са производителите на зърнени култури, които използват големи количества торове, посочват от бранша.

Също така Брюксел обмисля да позволи на фермерите по-широко използване на дигестат - богат на азот страничен продукт от производството на биогаз, което обаче поражда опасения сред еколози за замърсяване на водите, предаде БНР.

Предлага се и по-голяма гъвкавост за производителите на торове в рамките на схемата на ЕС за търговия с въглеродни емисии при определени условия.

Около 1/3 от торовете, транспортирани по море, достигат до световния пазар през Ормузкия проток, който на практика е блокиран заради войната на САЩ и Израел срещу Иран. Това доведе до ръст на цените, а Световната търговска организация предупреди, че блокадата застрашава глобалната продоволствена сигурност, особено в Африка и Южна Азия.