САЩ и Китай ще продължат преговорите за митата следващата седмица

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент ще се срещне с китайския вицепремиер Хъ Лифън и други високопоставени представители през следващата седмица в Мадрид, за да продължат разговорите си по търговските и икономическите въпроси, както и по теми, свързани с националната сигурност, съобщи Министерството на финансите на САЩ, цитирано от Ройтерс.

Срещите са част от обиколката на Бесент в Испания и Великобритания от 12 до 18 септември. В рамките на визитата ще бъдат обсъдени и статутът на социалната медийна платформа TikTok, както и съвместните усилия на двете страни за борба с прането на пари. Министърът ще се срещне и със своите колеги в Мадрид и Лондон, а по-късно ще се присъедини към президента Доналд Тръмп по време на официалното му държавно посещение при британския крал Чарлз, уточниха от ведомството.

Предстоящата дискусия между Бесент и Хъ в Мадрид ще бъде четвъртата им голяма лична среща от началото на годината. Двамата се стремят да запазят търговското примирие, довело до намаляване на ответните мита и възобновяване на износа на китайски редкоземни минерали към САЩ.

Още: Тръмп плаши Китай и Индия с нови мита, за да притисне Русия

След преговори в Женева и Лондон в края на юли в Стокхолм страните се договориха да удължат паузата в налагането на мита с още 90 дни. На 12 август президентът Тръмп одобри удължаването на паузата до началото на ноември.

Американските компании в Китай ще пострадат от митата на Тръмп: Ново проучване