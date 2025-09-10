Войната в Украйна:

Американските компании в Китай ще пострадат от митата на Тръмп: Ново проучване

10 септември 2025, 13:13 часа 149 прочитания 0 коментара
Американските компании в Китай ще пострадат от митата на Тръмп: Ново проучване

Голяма част от американските компании, които работят в Китай, очакват техните продажби да пострадат тази година заради митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп и от ответните тарифи на Пекин. Това се посочва в годишното проучване, публикувано от Американската търговска камара в Шанхай и цитирано от Асошиейтед прес. Близо две трети от 254-те компании, участвали в проучването, са заявили, че новите мита са намалили очакваните приходи от техните операции в Китай през 2025 г.

Около една трета – основно в банковия сектор и други индустрии, които не внасят от или не изнасят за САЩ – не очакват да бъдат засегнати.

Тръмп наложи допълнително мито от 30 на сто върху вноса от Китай, след като в един момент беше увеличил тарифите до 145 на сто, преди двете страни да се споразумеят през май да ограничат митническата война. Китай отговори с тарифа от 10 на сто върху американския внос.

Митата засягат компаниите, които изнасят за САЩ, както и онези, които внасят американски части или компоненти за производството си в Китай като например химическите компании, обясниха високопоставени лица от американската камара в Шанхай.

"Огромно въздействие"

"Митата оказаха огромно въздействие върху нашите операции", заяви Ерик Чжън, президент на организацията.

Двете страни водят търговски преговори, но посоката по отношение на митата и други въпроси остава неясна. Тази несигурност е сериозно предизвикателство за компаниите, които трябва да правят дългосрочни планове, каза Чжън.

Американски съдилища постановиха, че повечето от митата, въведени по време на управлението на президента Доналд Тръмп, представляват незаконно прилагане на закон за извънредни правомощия в САЩ. Въпреки това та върху вноса остават в сила, тъй като администрацията му обжалва делото във Върховния съд, съобщиха агенциите.

Проучването на Американската търговска камара в Шанхай, проведено между 19 май и 20 юни, показва, че производителите са най-силно засегнати от митата. Близо три четвърти от тях очакват таксите върху вноса да доведат до спад на приходите им в Китай през 2025 г.

Участниците в проучването посочват напрежението в търговските отношения между САЩ и Китай като основно предизвикателство за следващите три до пет години. Чжън заяви, че подобряването на двустранните отношения е основен приоритет.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Китай мита американски компании търговска война мита Тръмп
