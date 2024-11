Заради войната: Руските железници са в катастрофална ситуация

Катастрофална ситуация в руските железници заради войната в Украйна – това става ясно от думи на ръководителя им Олег Белозеров, които бяха разпространени от руския телеграм канал ВЧК-ОГПУ. Каналът е свързван с кръгове във ФСБ и публикува интересен аудиозапис на разговор по работа на Белозеров.

2/ The VChK-OGPU Telegram channel has posted a leaked recording of a speech by the head of Russian Railways Oleg Belozerov to the Central Directorate of Traffic Management and the Centre for Branded Transport Services. pic.twitter.com/oWF7uRhhrx