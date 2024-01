100% лъжа: Бивш украински военнопленник обясни защо в сваления Ил-76 не е имало пленници (ВИДЕО)

Той обясни, че му е направил впечатление един много важен детайл в съобщението на руското военно министерство - че само трима души са придружавали 65 военнопленници. ОЩЕ: Твърдение на руското военно министерство: На борда на падналия Ил-76 е имало 65-ма украински военнопленници (СНИМКИ)

"И ето я първата 100% лъжа за Ил.

Министерството на войната на Русия заяви, че в Ил-76 е имало 65 пленници, 6 члена на екипажа и 3 (ТРИМА) придружители.

Това са пълни глупости. Когато ме отвеждаха със самолет от Брянск в Белгород, на 50 военнопленници имаше около 20 техни военни полицаи. Трима пазачи, да бе."

В същото време холандският военен анализатор Нико Лане обяви, че разпространеният от Русия списък с предполагаемите 65 военнопленници, които се твърди, че са били на борда на сваления самолет, "изглежда е стар списък, на който просто е дадено ново заглавие. Някои от изброените там военнопленници вече са били освободени чрез обмен".

Официалните коментари на властите за катастрофата на Ил-76 ще дойдат малко по-късно, когато се уточнят данните. Това заяви съветникът на президентската канцелария Михайло Подоляк пред Reuters.

Видеото по-долу показва останките от самолета:

