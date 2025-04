20 години брак: Чарлз Трети и Камила празнуват порцелановата си сватба в Италия

Крал Чарлз Трети и съпругата му кралица Камила ще празнуват в Италия своята порцеланова сватба – 20 години брак, предадоха италиански медии. От днес до 10 април те са на четиридневно държавно посещение в страната. Двойката сключи брак на 9 април 2005 г. в Уиндзор на гражданска церемония, след което беше благословена от предстоятеля на Англиканската църква на специална църковна церемония в параклиса "Сейнт Джордж". на Уиндзорския замък. Тази церемония замести църковния брак. Чарлз по това време беше престолонаследник, а Камила беше разведена. Още: Свири на морков: Крал Чарлз се завърна (ВИДЕО)

Сега годишнината се пада в третия ден от италианската им визита – в сряда. За тогава в президентския дворец в Рим е планиран държавен банкет в чест на знатната двойка. На него са поканени 150 души. На този банкет именно ще бъде отбелязана и порцелановата сватба на краля и кралицата.

Визитата в Италия е първото държавно посещение на Чарлз Трети, откакто той беше диагностициран с рак в началото на миналата година.

Преди 20 години на церемонията по сключване на брак на Чарлз и Камила присъстваха редица знатни гости от различни страни по света. На гражданския брак не присъства кралица Елизабет Втора, но тя уважи церемонията по благословията на младоженците и после даде банкет в тяхна чест. Още: Само се усмихна и помаха: Крал Чарлз се появи публично след кратка хоспитализация

В съобщение от Бъгингамския дворец в социалната мрежа Х се посочва, че кралската двойка ще посети Рим и Равена.

This week, The King and Queen will visit Rome and Ravenna on a State Visit to Italy.



