Свири на морков: Крал Чарлз се завърна (ВИДЕО)

Британският крал Чарлз III смая света, като свири на... морков в “зеленчуков оркестър“. След като миналата седмица кралят разтревожи цяла Великобритания със страничните ефекти от рака си, той се завърна триумфално на публичната сцена, във ведро настроение, демонстрирайки обичайния си хумор и фантазия. В замъка Уиндзор Чарлз поздрави хората от света на музиката. Суверенът наистина е известен като пламенен любител на музиката с много еклектичен вкус.

"Let it Be" за моркови и тикви

И този път кралят не пропусна да покаже необичайна непредубеденост, като покани "Лондонския зеленчуков оркестър", група музиканти, които не боравят с флейтата или тромпета, а по-скоро с картофите и тиквичките, за да продуцират мелодии.

Очевидно много заинтересован от проекта, самият Чарлз III се включи, учейки се да свири с морков, за да възпроизвежда звуците на флейта. Оркестърът на зеленчуците бе поканен да изпълни "Let it Be" на Бийтълс с моркови и тикви пред замъка.

Шофира сам

Преди това кралят шофира сам колата си до Хайгроув. Усмихнатият, той поздрави тълпата, без да каже нито дума, и след това се отправи за почивка в Глостършир.

Кралят първо посети 80-годишнината на Flying 4 Life, хуманитарна организация, която подкрепя общности, живеещи изолирани от света, като им предлага въздушен транспорт при спешни случаи.

Там кралят присъства на благословията на самолет, който ще помага на отдалечените райони на Папуа Нова Гвинея. След като разговаря с пилотите и членовете на асоциацията, кралят си тръгна под аплодисментите на присъстващите.

Припомняме, че от 27 март здравословното състояние на Чарлз III отново е в основата на общественото внимание. Лекуван от рак над година, кралят внезапно се сблъска с тежки странични ефекти, което доведе до кратката му хоспитализация, но най-вече до отмяна в последния момент на редица ангажименти.

