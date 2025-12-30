Войната в Украйна:

Актьорът Идрис Елба получи рицарско звание

Идрис Елба, известният актьор от сериалите "Лутър" и "Наркомрежа", бе отличен в новогодишните почести, като получи рицарско звание за всеотдайната си работа с младите хора, съобщи "The Independent". 53-годишният актьор отдавна е активен защитник на правата на младежта и изтъкнат активист срещу престъпленията с ножове, като използва своята платформа, за да предизвика значителни социални промени.

Снимка: Getty Images

Сър Идрис е движещата сила зад няколко влиятелни инициативи, включително "Don’t Stop Your Future" (DSYF), която си сътрудничи с местни общностни организации за борба с престъпленията с ножове. Заедно със съпругата си, Сабрина Елба, той е съосновател на Elba Hope Foundation - международна благотворителна организация, която се ангажира да инвестира в проекти, които насърчават "оправомощаването чрез образование, икономически възможности и предприемачество".

Сър Идрис заяви: "Получавам тази чест от името на многото млади хора, чийто талант, амбиция и устойчивост са движили работата на фондацията Elba Hope Foundation. Надявам се, че можем да направим повече, за да привлечем вниманието към важността на устойчивата, практическа подкрепа за младите хора и към отговорността, която всички ние споделяме, за да им помогнем да намерят алтернатива на насилието."

Срещу насилието сред младежите

Снимка: Getty Images

През 2024 г. неговата ангажираност с борбата срещу насилието сред младежите се засили, когато той публично призова за незабавна забрана на мачететата и т.нар. "зомби ножове". Тази негова инициатива доведе до среща с министър-председателя Сър Киър Стармър за създаване на нова коалиция срещу престъпленията с ножове.

Той също така се срещна и с краля по време на документалния филм на BBC "Идрис Елба: Кризата с престъпленията с ножове", едночасова програма, в която той проучи основните причини за възходящата тенденция в престъпленията с ножове чрез разговори с млади престъпници, опечалени семейства, младежки работници и полиция.

Снимка: Getty Images

Забрана на продажбата на ножове тип "зомби" е в сила в части от Обединеното кралство от август 2016 г., а по-всеобхватна забрана е въведена през септември 2024 г.

Разширявайки още повече своята филантропична дейност, фондацията на сър Идрис си партнира с The Prince’s Trust през 2024 г., за да стартира Creative Futures. Този проект предлага безплатни курсове, предназначени да предоставят на младите хора уменията и увереността, необходими за кариера, обучение или предприемачество в творческите индустрии.

Снимка: Getty Images

Това сътрудничество има лично значение за родения в Лондон актьор, който сам е получил подкрепа от The Prince’s Trust през тийнейджърските си години и е поддържал близки отношения с благотворителната организация през цялата си кариера.

Курсовете са специално насочени към млади хора, които в момента не работят, не учат и не се квалифицират, като им предоставят възможности за кариера в области като музика, театър и изкуства.

Отличителна кариера

Снимка: Getty Images

Освен обширната си хуманитарна дейност, сър Идрис може да се похвали с отличителна актьорска кариера, като е известен с роли като DCI John Luther, Stringer Bell в "Наркомрежа" и с превъплъщението си в ролята на Нелсън Мандела в "Mandela: Long Walk To Freedom".

Той е озвучавал и персонажи като Knuckles The Echidna във филмите "Sonic The Hedgehog" и е участвал в големи поредици, включително Marvel Cinematic Universe като Heimdall и DC Extended Universe като Bloodsport. Творческите му занимания се простират и до режисурата, с дебюта му "Yardie" през 2018 г., и успешна кариера като DJ под псевдонима DJ Big Driis или Idris, успоредно с работата му като R&B певец.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
