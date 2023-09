Армения задържа двама проруски пропагандисти и разгневи Москва

Sputnik Armenia пише, че Ашот Геворкян е отишъл в Сюник, за да подготви радиопредаване за живота в граничните райони на Армения.

За Бадалян пък е ясно, че е критикувал правителството в Ереван заради "антируската му политика".

Two pro-Russian propagandists detained in #Armenia



Blogger Mik Badalyan and Ashot Gevorkyan, an employee of the pro-Kremlin dump Sputnik, were arrested. They are on trial for illegal possession of weapons, media reports say.



A day before the detention, Badalyan criticized the…