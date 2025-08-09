Войната в Украйна:

Само за три месеца: Над 500 неидентифицирани дрона прелетели над ключови обекти в Германия

09 август 2025, 00:30 часа 766 прочитания 0 коментара
Само за три месеца: Над 500 неидентифицирани дрона прелетели над ключови обекти в Германия

В Германия за три месеца са регистрирани 536 полета на неидентифицирани дрона над стратегически обекти, съобщава Bild. Според доклад на Федералната криминална полиция, дронове са прелитали над ключови военни, индустриални и инфраструктурни обекти. Най-често те са били регистрирани над военни бази – общо 117 пъти. Сред тях са най-голямата военноморска база на Германия във Вилхелмсхафен, американската военновъздушна база Рамщайн и военноморската академия в Бремерхафен.

Още: Украйна вече разполага с прехващачи за реактивните "Шахед"-и

Дронове са забелязани също над отбранителни заводи, летища, железопътни гари и правителствени сгради. Разследването досега не е установило преки доказателства за намеса на чужда държава, но такъв сценарий не се изключва.

Още: Въздушната битка, която може да реши изхода на войната между Русия и Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Германия Шпионаж дронове
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес