Само за три месеца: Над 500 неидентифицирани дрона прелетели над ключови обекти в Германия

В Германия за три месеца са регистрирани 536 полета на неидентифицирани дрона над стратегически обекти, съобщава Bild. Според доклад на Федералната криминална полиция, дронове са прелитали над ключови военни, индустриални и инфраструктурни обекти. Най-често те са били регистрирани над военни бази – общо 117 пъти. Сред тях са най-голямата военноморска база на Германия във Вилхелмсхафен, американската военновъздушна база Рамщайн и военноморската академия в Бремерхафен.

Дронове са забелязани също над отбранителни заводи, летища, железопътни гари и правителствени сгради. Разследването досега не е установило преки доказателства за намеса на чужда държава, но такъв сценарий не се изключва.

