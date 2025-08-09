Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп избегна да нарече предстоящата си среща с диктатора Владимир Путин на 15 август в Аляска "последен шанс" за Русия. Държавният глава на САЩ обаче заяви, че е вероятно да се стигне до някои "териториални размени" в Украйна и че украинският президент Володимир Зеленски трябва да е готов да подпише споразумение за прекратяване на войната. Републиканецът не уточни за какви територии става въпрос.

"Ще променим нещо. Ще има размяна на територии, от която ще спечелят и двете страни", заяви американският президент по време на реч в Белия дом. На въпроса дали украинският лидер ще трябва да се откаже от територии, Тръмп отговори: "Разглеждаме тази възможност, но всъщност искаме да получим нещо в замяна и да направим размяна. Това е сложно".

Trump said a meeting with Russia will take place soon, with the location to be announced later today. He avoided calling it Russia’s “last chance,” saying both Zelensky and Putin are very smart. Trump added that some territorial exchanges in Ukraine are likely, and Zelensky… pic.twitter.com/bcZIWfpFPw — WarTranslated (@wartranslated) August 8, 2025

Отделно украинският президент допълни, че Русия не може да блокира "реалността". Той заяви, че има шанс да се постигне примирие, и отбеляза, че Украйна поддържа постоянен контакт със САЩ и работи с партньорите си за изграждане на единна позиция за истински мир.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио междувременно коментира срещата на американския пратеник Стив Уиткоф с Путин в Москва, изразявайки надежда за срещата на върха между Тръмп и Путин. Той заяви, че и двамата лидери са готови, но срещата трябва да има "ясна цел" и да доведе до напредък, за да си заслужава. Избягвайки конкретни подробности, Рубио отбеляза, че за първи път в процеса има някаква представа за това какво може да поиска Русия за дипломатическо прекратяване на войната.

Marco Rubio commented on Steve Witkoff’s meeting with Putin, expressing hope for a Trump-Putin summit. He said both leaders are ready, but the meeting must have a clear goal and deliver progress to be worthwhile. While avoiding specifics, Rubio noted this is the first time in the… pic.twitter.com/W7sAVuolmk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2025

Путин искал украински земи като "отстъпка", но всъщност ще са победа за него

На този фон анонимни източници съобщиха пред Bloomberg на 8 август, че руският диктатор Владимир Путин е поискал Украйна да отстъпи цялата територия на Донецка и Луганска област, заедно с незаконно анексирания от Москва през 2014 г. полуостров Крим. Това щяло да е част от преговорите за прекратяване на огъня. Агенцията съобщи, че подобно изискване ще наложи на Украйна да изтегли войските си от контролираните от самата нея територии в Луганска и Донецка област, които руските сили се опитват да превземат без успех от февруари 2022 г. - т.е., откакто Путин започна пълномащабната инвазия. Руснаците не успяха да превземат двата региона и по време на първоначалната руска инвазия в Украйна през 2014 г.

Bloomberg съобщи, че условията предвиждат руските сили да прекратят офанзивите си в областите Херсон и Запорожие, докато Украйна и Русия преговарят за прекратяване на огъня и последващо мирно споразумение. Не е ясно дали Москва е готова да се откаже от земите, които в момента окупира - тя не владее напълно нито един от споменатите 4 региона, които анексира с подправени референдуми през есента на 2022 г.

Източници от САЩ посочиха, че Украйна и европейските съюзници все още трябва да одобрят споразумението. The Wall Street Journal цитира европейски и украински официални лица, информирани от администрацията на Тръмп, които казват, че не е ясно дали Путин възнамерява да замрази настоящите фронтови линии в Запорожка и Херсонска област, или в крайна сметка да се изтегли напълно от тези региони.

Снимка: Донецка област, Telegram.com/Вадим Филашкин

В западните медии не се споменава нищо за изтеглянето на руските войски от окупираната атомна електроцентрала в Запорожие - най-голямата в Европа, или от позициите им в областите Харков, Суми, Днепропетровск и Николаев. Двама европейски служители заявиха пред The Wall Street Journal, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф е заявил, че руското предложение включва две фази: в първата Украйна ще се оттегли от Донецка област, а Русия и Украйна ще замразят фронтовата линия; във втората Путин и американският президент Доналд Тръмп ще се споразумеят за мирен план, който по-късно ще договорят с украинския президент Володимир Зеленски.

Като част от предложението, Путин е заявил, че правителството му ще приеме закон, с който се ангажира да не напада Украйна или Европа, твърди още WSJ.

Украински представител, участвал в телефонен разговор с Тръмп в сряда, е заявил, че Киев не се противопоставя на никакви предложения по принцип, но че прекратяването на огъня е предпоставка за всякакви по-нататъшни стъпки.

Путин може да предлага всичко това в опит да отложи санкциите, с които Тръмп заплаши да удари Москва до 8 август, ако диктаторът не започне преговори с Украйна за прекратяване на войната, анализират експертите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Предложението на Путин изисква предаването на териториите, контролирани от Украйна, преди прекратяване на огъня, което е в противоречие с условието на Тръмп и Зеленски, че примирието трябва да предшества всякакви мирни преговори. Според WSJ европейски и украински официални лица се притесняват, че Путин просто използва предложението като тактика, за да избегне нови санкции от САЩ, докато продължава войната си. Той вероятно умишлено предлага идея, която е неприемлива за Украйна, за да забави наказателните мерки и да може след това да хвърли вината за провал на преговорите върху Украйна.

Скритата цел на Путин: да вземе без кръв крепостния пояс на Украйна

Капитулацията на останалата част от Донецка област като предпоставка за прекратяване на огъня без ангажимент за окончателно мирно споразумение, което да сложи край на войната, би поставила руските сили в изключително благоприятна позиция да подновят атаките си при много по-добри условия. Така те ще избегнат дълга и кървава борба за територия, добавят още анализаторите от ISW.

Приемането на такова искане би принудило Украйна да се откаже от "крепостния си пояс" – основната укрепена отбранителна линия в Донецка област от 2014 г. насам – без гаранция, че боевете няма да бъдат подновени. Крепостният пояс на Украйна е основна пречка пред териториалните амбиции на Кремъл в Украйна през последните 11 години. Той се състои от четири големи града и няколко по-малки градове и селища, разположени от север на юг по магистрала H-20 Константиновка-Славянск, с общо предвоенно население от над 380 500 души. Линията е с дължина 50 километра. Славянск и Краматорск образуват северната половина на крепостния пояс и служат като важни логистични центрове за украинските сили, които се защитават в Донецка област. Краматорск в момента служи като временен административен център на Донецка област, тъй като руските сили окупират регионалния център - град Донецк, и е голям индустриален град.

Снимка: Kremlin.ru

Дружковка, Олексиево-Дружковка и Константиновка представляват южната част на крепостния пояс. Украинските сили започнаха да изграждат отбранителни позиции във и около тези градове, след като ги отвоюваха от проруските сили, които атакуваха и превзеха Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка през април 2014 г. Украинците поддържат контрол над тези градове от юли 2014 г. През последните 11 години Украйна е инвестирала време, пари и усилия в усилването на крепостния пояс и изграждането на значителна индустриална и отбранителна инфраструктура в тези градове и около тях.

Неуспехът на Русия да превземе Славянск през 2022 г. и продължаващите усилия да обкръжи крепостния пояс подчертават успеха на дългосрочните усилия на Украйна да укрепи градовете в този регион. Руските сили отново засилиха атаките срещу крепостния пояс от югозапад, близо до Торецк, започвайки от лятото на 2024 г. В момента те все още се опитват да обкръжат пояса от тази посока и искат да го превземат, което вероятно ще отнеме няколко години и ще доведе до значителни загуби на личен състав и военна техника, изчисляват от Института за изучаване на войната. Руското военно командване обаче все още не е провело успешно обкръжаване на оперативно ниво на значителна украинска отбранителна линия и вероятно няма да може да използва тази тактика, за да превземе Славянск, Краматорск или Дружковка, тъй като това би изисквало руските сили първо да превземат други градове от крепостния пояс чрез фронтален удар. Това пък не съответства на тактиката им от последните месеци.

Отстъпването на контролираните от Украйна части от Донецка област ще постави руските сили на границите на региона, което е значително по-трудно за отбрана от сегашната линия. Ако се позволи на руснаците да заемат позиции по границата на Донецка област, украинските сили ще трябва спешно да изградят масивни отбранителни укрепления по границите на Харковска и Днепропетровска област, чийто терен е неподходящ за отбранителна линия. В граничната зона на Донецка област има малко населени места, което означава, че Украйна ще се нуждае от огромни и спешни инвестиции от западните си съюзници, за да изгради и укрепи подходяща отбранителна линия и поддържаща инфраструктура в тази зона. Потенциалните украински отбранителни линии в тази област биха преминавали през открити полета, а естествените препятствия като реките Оскол и Северски Донец са твърде далеч на изток, за да служат като отбранителни позиции за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Вероятно в този сценарий ще се изискват и мащабни инвестиции в инфраструктура, съвместима с дългосрочна мисия за наблюдение на примирието.

В същото време руските позиции по границите на областите Донецк-Харков и Донецк-Днепропетровск биха осигурили по-изгодна отправна точка за бъдеща руска офанзива в близките райони. ISW продължава да оценява, че руснаците почти със сигурност ще нарушат всяко бъдещо примирие или мирно споразумение и ще подновят военната агресия срещу Украйна в бъдеще, освен ако сделката не включва надеждни механизми за наблюдение и гаранции за сигурността на Украйна.

Предложението на Путин, за което се съобщава в западната преса, отново подчертава, че той поддържа безкомпромисните си изисквания за капитулация на Украйна и остава незаинтересован от добросъвестни преговори. Липсата на промяна в публичните послания на Кремъл, в комбинация с продължаващите спекулации, че диктаторът се опитва да надхитри Запада, означава, че самият Путин вероятно не разглежда предложението като отстъпка за самия себе си - той запазва териториалните си амбиции извън областите Донецк и Луганск, допълват още от мозъчния тръст.

Оръжията за Украйна: някои добри новини

Европейският съвет обяви на 8 август, че е одобрил четвърти транш от финансова помощ за Украйна на стойност над 3,2 милиарда евро като част от програмата на ЕС "Механизъм за Украйна".

Същевременно украински производители на дронове разработиха нов безпилотен летателен апарат, способен да прехваща руски дронове. Съсобственикът на компанията "Тенебрис" Кирил Андрусяк заяви пред "Укринформ", че новата машина "Байонет" е специално проектирана да противодейства на руските дронове "Геран" - руската версия на иранските "Шахед", а също и на "Шахед". "Байонет" може да достигне скоростта на "Шахед" от 250 километра в час, да лети на височина до пет километра, има обхват от 40 километра и разполага с автоматични функции за излитане и връщане, както и визуално фиксиране на целта, което определя оптималния курс, без да разчита на GPS или радиокомуникация.

Ukraine has unveiled the “Bayonet” drone interceptor to target Russian Shahed and Geran drones, Militarnyi reports. It can fly up to 5 km high, 40 km range, and match Shahed’s 220–250 km/h speed. Features include automatic takeoff/return, visual target lock with optimal… pic.twitter.com/oD0x4x8UnA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 8, 2025

Производителите също така довършват изцяло автономна система за насочване и мрежа, която ще позволи на един оператор на дронове да контролира 15 прехващача от три станции.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Повишение в интензивността на военните действия в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 8 август са станали 163 бойни сблъсъка – с 16 повече спрямо предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 122 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 38 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 38 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6360 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 360 снаряда повече. Руската армия е използвала 5089 FPV дрона, което е с около 780 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-висока е била руската военна активност в Покровското направление – 45 отбити руски пехотни атаки. Още 26 са станали в съседното от юг Новопавловско направление, като и там всички са били отблъснати, твърди украинската армия. В Лиманското направление е имало 24 руски пехотни нападения, 12 – в пограничния район на област Суми на Украйна и Курска област на Русия, както и 10 в Торецкото направление. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой руски щурмове за денонощието.

Руснаците са засечени в източната и централната част на град Покровск, показват геолокализирани кадри от 8 август. Става въпрос за саботажни и разузнавателни групи. Руските военни блогъри твърдят, че силите на Путин са нахлули в града северно от Новоконстантиновка и западно от Удачно.

В Торецкото направление руснаците са в централната част на Русин Яр и са превзели Полтавка - и двете са северозападно от град Торецк и югозападно от Константиновка. В същия сектор от фронта и украинците имат успехи - те изтласкват руските сили от Катериновка и Щербиновка, показват геолокализирани кадри. Става въпрос за райони, намиращи се съответно северозападно и западно от Торецк.

An Orlan-30 of the 439th RAB reconnoitres an Ukrainian UAV control point and a position, which are then hit by a 2A65 Msta-B of the 238 AB with Krasnopol M2 shelling@GeoConfirmed @UAControlMap

in Katerynivka

0:04📌48.418922, 37.756910

near Kleban-Byk

0:31📌48.429158, 37.775806 pic.twitter.com/MIAy4xac58 — Audax (@AudaxonX) August 8, 2025

Украинският Telegram канал "Офицер+", поддържан от лейтенант от ВСУ с позивна "Алекс", пише, че в южната част на направлението при Константиновка, "за съжаление, има разочароваща тенденция на напредък на врага, който се опитва да проникне с малки групи (2-4 души) през нашите позиции". Основните обекти на вниманието на руснаците са: селището Олександро-Калиново, което е "почти окупирано" от руските сили, "с изключение на няколко къщи"; и селището Катериновка - "всъщност вниманието е фокусирано върху фланговете на язовира" Клебан Бик, посочва украинският военен.

"Ситуацията се усложнява от особеностите на терена, а именно – язовир Клебан-Бик, който създава проблеми в логистиката в тази област", допълва "Офицер+".

Според руския Telegram канал "Рибар", създаден от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, в посока Константиновка руските въоръжени сили изтласкали врага си от десния бряг на Кривой Торец и пробили отбраната на украинските въоръжени сили при Русин Яр и Петровпавловка.

Потвърден руски напредък има още само в Лиманското направление, където армията на Владимир Путин се е придвижила с моторизирана атака в западната част на Зарично, т.е. източно от град Лиман. Малко по на изток се намира линията Торско-Ямполовка. "След като войските на руснаците достигнаха линията Торско-Ямполовка и напреднаха в района на Белогоровка-Григоровка, където от края на 2022 г. отрядите на ВСУ държаха отбраната, ситуацията в сектора се влоши значително и врагът, както можеше да се очаква, превзе Серебрянското лесовъдство, започвайки да поема контрола над позициите благодарение на по-изгодна оперативна позиция. Като цяло ситуацията там е лоша и по-късно може да се влоши още повече за цялата посока към Северск", алармира "Офицер+".

В най-западната част на Запорожка област украинските сили продължават контраатаките си - от Степногорск до Плавно, признава руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

Война на дронове

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта на 8 срещу 9 август руснаците са атакували Украйна с 47 дрона и с две крилати ракети "Искандер-К". Украинската противовъздушна отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване една ракета и 16 дрона. Общо 31 дрона са поразили 15 локации.

В Запорожие дрон е ударил кола и двама души са загинали, съобщиха местните власти. Сутринта на 9 август руските войски атакуваха община Беленкивска с помощта на FPV дрон. Жертвите са загинали на място, уточни ръководителят на областната администрация Иван Федоров.

Дронове атакуваха и автобус в региона на Херсон - има поне двама убити. Според прокуратурата на областта още шестима души са ранени с различна степен на тежест. Всички ранени при обстрела са били вътре в превозното средство. Впоследствие се разбра, че още двама души са откарани в болница. Атакувалият безпилотен летателен апарат е пуснал експлозиви по автобуса в едно от предградията на Херсон.

Трима ранени пък има в резултат на сутрешна атака над Днипро. Руските въоръжени сили нанесоха ракетен удар, като пострадалите са 41-годишна жена и мъже на 21 и 29 години. Те са откарани в болница и са в умерено състояние. Щети са регистрирани и на територията на предприятие. "Бяха разбити автомобили и сграда, която не се използваше. Избухна пожар", написа ръководителят на областната администрация Серхий Лисак.

Освен това в региона на Днепропетровск, в резултат на артилерийски обстрел и използване на дронове, един човек е загинал, а друг е ранен. Повредени са жилищни сгради, стопански постройки и електропровод.

Двама души са ранени в резултат на нощна атака на Руската федерация срещу Чугуев в Харковска област, съобщи кметът: "Тази нощ врагът отново избра нашия град за цел, а именно един от отдалечените микрорайони. В резултат на обстрела с безпилотни летателни апарати е известно за двама ранени и е повредена жилищна сграда. Специализирани служби работят на мястото", гласи информацията.

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили и прехванали 97 украински дрона през нощта: 28 дрона са били свалени над Курска област, по 13 - над Брянска и Калужка област, 10 - над Тулска област, по 8 дрона са били свалени в Орловска и Белгородска област, 7 - над водите на Азовско море, 5 - над Краснодарския край, 2 - в Ростовска област, по един дрон е унищожен в анексирания Крим, Московска област и Липецка област.

Силите за противовъздушна отбрана са отблъснали опит за атака с безпилотни летателни апарати срещу Москва, потвърди и кметът на руската столица Сергей Собянин.

Overnight, Ukraine again targeted the oil refinery in Slavyansk-na-Kubani. The extent of the damage is unclear, though locals report a fire near the plant pic.twitter.com/nf15yU17H7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2025