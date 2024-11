Байдън тайно е поискал още милиарди за Украйна. На Русия ще ѝ трябва година за превземане на Донецка област? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън, който през януари 2025 г. ще предаде официално властта на Доналд Тръмп, дискретно е поискал от Конгреса да одобри допълнителна помощ за Украйна в размер на 24 млрд. долара. Това съобщи Politico в сряда, позовавайки се на официален документ.

Докладът разкрива, че администрацията на Байдън се стреми да включи това финансиране в по-широкия пакет от правителствени разходи, който се очаква да бъде приет през декември. Двама помощници на Конгреса потвърждават пред медията, че искането е било подадено в понеделник. От тези 24 млрд. долара приблизително две трети, или 16 млрд. долара, са предназначени за попълване на военните запаси на САЩ, а останалата сума е предназначена за Инициативата за подпомагане на сигурността в Украйна.

Действията на Байдън идват седмица след като министърът на отбраната Лойд Остин заяви, че Белият дом се готви да представи пакет за подкрепа на Украйна на стойност до 275 млн. долара. Наскоро държавният секретар Антъни Блинкен пък заяви, че Щатите ще снабдят Киев с всичко необходимо, за да може украинските въоръжени сили да продължат да противодействат на руската агресия през 2025 г. – „пари, боеприпаси и мобилизирани сили“, посочи той. „Или да преговаря, но от позиция на силата“, допълни топ дипломатът на САЩ. Администрацията на Байдън бърза да предостави колкото се може повече на Украйна, преди Тръмп да влезе в Белия дом.

Русия продължава да иска още земи - няма да се съгласи на "замразяване" на войната

Руските официални лица продължават да демонстрират, че Кремъл се стреми да завладее повече територия в Украйна, отколкото е окупирал в момента, и не желае да приеме компромиси или да участва в добросъвестни преговори, независимо от това кой посредничи в тях. На 26 ноември директорът на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин заяви, че Русия е отворена за преговори, но „категорично отхвърля“ всяко „замразяване“ на настоящата фронтова линия или създаването на демилитаризирана зона - една от най-обсъжданите спекулации за сделка, включително свързвана с администрацията на Тръмп: Замразена война с автономни региони край демилитаризирана зона: Планът на Тръмп за Украйна.

Наришкин твърди, че „премахването“ на причините, които „накараха“ Русия да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна, е единственият начин да се осигури мир - което показва, че Москва продължава безкомпромисно да изисква пълна капитулация на Украйна. Кремъл неведнъж е изисквал от Украйна да се откаже от четирите украински области, които Русия незаконно анексира, въпреки че не ги контролира напълно. Наскоро американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) също така прогнозира, че руското военно командване вероятно планира как да напредне в най-югоизточната част на Днепропетровска област.

На Русия ще ѝ трябва година, за да завземе напълно Донецка област

Скоростта на напредване на руските военни сили от есента на 2024 г. насам значително се е увеличила в сравнение с темповете на напредване през 2023 г. и останалата част от 2024 г. ISW обаче оценява, че руските сили са завзели 574 квадратни километра от 1 ноември 2024 г. насам - средно 22 квадратни километра на ден. Това е забележително по-малко от 1265-те квадратни километра на ден, които са придобивали през март 2022 г., в началото на войната. Институтът опровергава и материал на Reuters от 26 ноември, че руските сили контролират над 80% от Донецка и Луганска област. По оценка на ISW - руснаците заемат около 99% от Луганска област, но в същото време контролират само около 66% от Донецка област. Руските сили все още трябва да завземат над 8000 кв. км територия, за да постигнат самоопределената от Кремъл цел за завземане на територията на региона.

Ако руските сили продължат да напредват сравнително бързо, което не е сигурно, те ще превземат останалата част от Донецка област за около една година. Украйна все още има няколко добре защитени града там като Славянск и Краматорск, които руските сили вероятно няма да могат да превземат толкова бързо в сравнение със селските полета край Покровск, изчисляват от мозъчния тръст.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на бойните сражения по фронтовата линия отново се повишава - за изминалото денонощие са станали 224 сблъсъка, което е с 33 повече на дневна база. Това е четвърто "постижение" във войната - рекордът е 230 сражения. Интересно е, че за шести пореден ден руските сили изстрелват под 100 авиационни бомби КАБ - през последното денонощие са 76. Това показва, че руснаците изтеглят назад щурмовата си авиация, защото явно намаляват товара на самолетите (бомбите), за да удължат полетите им.

Изстреляните по украинските позиции артилерийски снаряди са 4000, което е с 500 по-малко на дневна база, а 1300 дрона "камикадзе" са участвали в атаки срещу украинците за ден, гласи сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 27 ноември.

За втори пореден ден Покровското направление е най-напрегнатото на фронта с 59 спрени сухопътни нападения на руските сили. На второ място е Кураховското направление с отблъснати 46 атаки. Във Времеевското направление, което е южно на Кураховското, са извършени 17 нападения край Трудово, Константинопол, Ривнопол и др. Тук целта е да се обкръжи Велика Новоселка - руските военни части вървят и към основните логистични украински линии, които тръгват от Днепропетровска и Запорожка област и снабдяват украинската армия в югозападната и западната част на Донецка област. ISW вече оцени, че руснаците няма да атакуват фронтално Велика Новоселка: Големи доставки Storm Shadow и все повече проблеми на фронта за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Падането на Велика Новоселка ще позволи на руската армия да упражни по-силен и ефективен натиск към Гуляйполе и Орехов, т.е. Запорожка област. В сводката на генщаба на Украйна от тази сутрин се посочва, че няма нито едно нападение към Гуляйполе и Орехов, но руските сили "активно прилагат авиацията". Иначе в Лиманското направление е имало 21 руски сухопътни атаки, а в Купянското - 18.

(КАРТА) В Покровското направление руснаците са окупирали останалата част от Григоровка и се придвижват на север от реката - става въпрос за южния фланг на Покровск. Там те са заели по-голямата част от Петровка и са на път към Пустинка, подсилвайки южния фланг още на запад, според украински източници.

(КАРТА) Руските сили са започнали да се придвижват западно от Новодмитровка и са окупирали Зоря, твърди следящият отблизо бойните действия украински профил в X NOELReports. Според картата на украинската мониторингова група DeepState Зоря все още не е окупирана. Това е още повече на юг от Григоровка и северно от Курахово. NOELReports пише, че руснаците са обезопасили пътя северно от Сонцивка, водещ към Зоря. Очаква се да последва атака в посока Шевченко-Стари Терни, която да принуди украинските части да напуснат позициите южно от водохранилището поради възможността да бъдат обкръжени. Става дума за Кураховския язовир на река Вовча.

"В Покровското направление руските въоръжени сили установиха контрол над по-голямата част от Петровка и заеха нови позиции западно от Новоалексеевка", пише в обзора си пропагандният Telegram канал "Рибар", който е поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Източно от Цукурино, също в Покровското направление, има кадри, показващи как оператори на дронове от 110-а механизирана бригада на Украйна унищожават три бойни машини на пехотата и един бронетранспортьор.

Operators of the 110th Mechanized Brigade destroyed 3 BMPs and 1 armored vehicle east of Tsukuryno, Donetsk region. pic.twitter.com/ILDEivzGoI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2024

Има и унищожени реактивни системи за залпов огън „Град“ по "пътя на смъртта“ в посока Покровск, както го наричат руснаците. Подразделението „Мурамаса“, част от 109-а териториална бригада на украинската армия, е елиминирала 1 „Град“, 5 микробуса УАЗ, 2 камиона „Урал“, 3 бъгита и е повредило два танка.

The enemy records one of the destroyed "Grads" and highlights the "road of death" on the Pokrovske direction.



On that very day, the "Muramasa" unit eliminated 1 "Grad", 5 UAZ vans, 2 Ural trucks, 3 buggies, and damaged 2 tanks. All of this was the result of a single Territorial… pic.twitter.com/X5vpC7BuLi — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 26, 2024

Погледи са отправени и към Купянск, където анализаторът на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке, често препубликуващ данни от руските Z-канали, твърди, че руските сили са се прехвърлили на отсрещния бряг на река Оскол. Вчера "Рибар" писа как Новомлинск, на западния бряг на реката, не е превзето от руснаците, не е удържано и предмостието през река Оскол, което първоначално е било направено през реката.

To all those hoping that the Oskil would be the new natural border between Russian-occupied and free territory in Kharkiv oblast … Russians crossed the river. pic.twitter.com/wSaL79d01V — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 26, 2024

Украинските сили са изтласкали руските войски от Купянск в Харковска област - градът е под пълен контрол, потвърждава говорителят на Хортицката оперативно-стратегическа група към украинската армия лейтенант Назар Волошин. Неотдавна стана известно, че руските сили са успели да проникнат в северните покрайнини на града.

🇺🇦 Ukrainian forces have pushed Russian troops away from Kupyansk in Kharkiv region—city is fully under control, confirms Khortytsia operational-strategic group spokesperson Voloshyn. Recently it became known Russian forces managed to break into the city's northern outskirts. pic.twitter.com/sCgzSRWNtH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2024

А ето какво се случва в Торецк - градът, който някога беше дом на 30 000 души, сега е напълно разрушен:

Toretsk, a front line city in ruins. Once home to 30.000 people. Now completely devastated. pic.twitter.com/r3Ee7RQqMD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2024

Украински анализ: В Кураховското и Времеевското направление става тежко

Украинският о.з. полковник Константин Машовец пише в нов свой анализ, че в Кураховското и Времеевското направление нещата продължават да се влошават. Той обръща внимание как руската армия напредва на запад от Селидово, в Кураховското направление и Покровското направление, с поглед към Новотроицко - т.е. излизане в тил на украинските части в Курахово, и критикува украинското военно командване, че прави една и съща грешка. Каква - не подсигурява фланговете на по-важни и укрепени срещу фронтална атака позиции.

Няма готови групи в тил, които да атакуват по-малобройните руски щурмови части, когато тръгнат напред по фланговете и започнат да се укрепват на позиция след позиция, преди да повикат подкрепления, недоволства Машовец. Така беше в Авдеевка, така беше в Угледар, Селидово, така сега противникът прави в Курахово, така е и при Велика Новоселка (с основен опит за флангови руски напредък през Роздолно) и явно в по-голяма степен ще се опита да го направи, през зимата, в Торецк и Покровск - разширяване на фронта, докато се намери слаба точка на фланговете, и развиване на пробив оттам с последваща заплаха за обкръжение на основната цел, добавя украинският военен анализатор.

Свалени дронове

През нощта украинските военновъздушни сили са свалили 36 от 89 изстреляни от Русия дронове "Шахед" чрез противовъздушна отбрана. Други 48 са обезвредени с електронно заглушаване, а 5 са отлетели към Русия, Беларус и неконтролираните от Украйна територии.