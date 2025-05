Блян за крепостничество: Путин пак превърна украинците в руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

Надеждите за устойчив мир в Украйна, специално най-силно проектирани с втръснали до полуда клишета от американския президент Доналд Тръмп, отново бяха полети със студена вода и взеха един хубав студен душ. Студеният душ дойде под форма на документален формат-интервю на руския диктатор Владимир Путин. В него той пак продължи по същата линия, както вече години досега – помирението на Русия с украинците като част от "руския народ" било неизбежно. Украинският журналист Денис Казански, който е родом от Донецк, иронизира точно това: Сигурно всички чакат с нетърпение убийците на Путин да дойдат в къщите им, че да ги посрещнат с хляб и сол.

Още: Путин: Руснаците и украинците са един народ

Путин, обаче, пак прокара линията как руснаците са готови да се жертват "за родината" - всеки руснак осъзнал заради войната с Украйна, че той е "държавата", наред с другото внушение – Русия е държава на морални ценности, които са основани на семейството. Това, наред с внушението как украинците са руснаци са пределно ясни сигнали, че руският диктатор се стреми да постигне пълно подчинение на Украйна, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Припомняме, че след като Путин обяви 2024 година за "Годината на семейството" в Русия, 2025 година беше удостоена с етикет "Година на защитника на земята" от руския диктатор.

Още: Путин се "надява" да не използва ядрено оръжие в Украйна (ВИДЕО)

А излизащите постоянно като на конвейр видеокадри от Украйна с последствията от руските атаки много ясно показват колко Путин се стреми към мир – долното видео е от Мирноград, населено място на под 10-тина километра североизточно от Покровск, където руската армия хвърля най-много сили:

Russian terrorists struck civilian apartment buildings in Myrnohrad, Donetsk Oblast, causing extensive damage. pic.twitter.com/7gpIiItJFV — WarTranslated (@wartranslated) May 4, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

И докато приказките за мир в Украйна летят като врабчета пред дъжд, руската армия усилва натиска си на фронта. 269 бойни сблъсъка на 4 май в Украйна, с 16 повече на дневна база – това е второто най-високо число от началото на войната, след като на 14 декември, 2024 година, имаше 292 руски пехотни атаки по целия фронт, включително Курска област. Използваните от руската армия управляеми авиационни бомби (КАБ) са общо 167, с 9 повече на дневна база. 13 от КАБ-овете са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия – там, където уж руската армия победи окончателно още преди седмица и половина, ако някой вярва на Путин. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб 5550 снаряда т.е. с около 900 по-малко на дневна база. Руснаците са изстреляли и 2628 FPV дрона-камикадзе т.е. с около 130 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Рекорд има що се отнася до Покровското направление – 115 отбити руски пехотни атаки там по украински данни, с 2 повече от 3 май. Още 52 руски пехотни атаки са спрени в Новопавловското направление, което се намира южно от Покровското. В Курска област са отблъснати 23 руски пехотни атаки, а в Лиманското направление е имало 22 руски пехотни атаки и вече ясно изразени боеве при село Ново, в северната част на този участък на фронта. Там руснаците се мъчат да слеят силите си с тези в Купянското направление, в посока Борово и по-широк пробив през река Оскол южно от град Купянск. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че при Макеевка (точката между Лиманското и Купянското направление) имало руски напредък в един горски пояс, а в Серебрянския парк (южната част на Лиманското направление, към Северското направление) има руски атаки в тила на украинските защитни позиции. 16 са руските пехотни атаки в Торецкото направление – няма друг сектор на фронта, в който да има двуцифрен брой руски пехотни атаки.

The 31st Brigade repelled multiple Russian assaults in the south on May 3–4. Over 90 killed, 50 wounded, 60+ vehicles destroyed. Attacks failed on all fronts — some Russian troops even tried to surrender. pic.twitter.com/1EZiMdHY6z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2025

The 159th Battalion of the 118th Territorial Defense Brigade, operating in the Zaporizhzhia direction, destroying Russian equipment. pic.twitter.com/z5ryhGYvMF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2025

Украинският военен телеграм канал "Офицер+" коментира, че руската армия с всички сили се опитва да стигне до административната граница между Донецка и Днепропетровска област, но не масирано, а отделни войници да се доберат и да се снимат с руското знаме. За 2 седмици в района на Успеновка, която е крайна точка на южната дъга на Покровск откъм Новопавловското направление, руснаците са напреднали с 500 метра, пише още каналът, създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". "В Новопавловско направление руските щурмови групи достигнаха покрайнините на Котляровка. Превземането на това селище отваря пътя към Новопавловка и позволява разширяване на фронта на настъпление към Днепропетроска област", твърди "Рибар".

🔥 On the Pokrovsk front, Ukraine’s National Guard units stormed and captured a Russian position — with fire support from an armored personnel carrier. pic.twitter.com/H5tIybt3Ps — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2025

Ukrainian Su-27 strikes continue across all fronts — a battalion HQ and a group of Russian drone operators were wiped out in Novohrodivka by JDAM bombs. pic.twitter.com/lH2El7Dy6I — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2025

Интересна бележка в обзора на ISW за деня – украински източник коментира, че в Лиманското направление руската армия е почнала да прилага тактика на атаки с мотори, като на мотора се качват по двама души – шофьор и стрелец. Резултатът от такива атаки с мотоциклети – видеокадри от 12-та бригада със специално предназначение "Азов", която сега действа както при Торецк, така и на позиции в Серебрянския горски парк, южния сектор на Лиманското направление. Но украинският оператор на военни дронове Станислав Бунятов с позивна "Осман" пише в канала си в Телеграм, че руснаците се възползват от противотанковите ровове, за да се крият при опитите за напредък и най-доброто противодействие са противопехотните мини – т.е. да има дистанционно миниране на такива ровове, които не са под украински контрол:

Още: Зеленски пак призовава за истински мир, а Русия точи зъби и за Литва (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russian forces attempted to break through Ukrainian defenses with infantry on motorcycles. The assault was repelled by the 12th Special Forces Brigade "Azov" and the 49th Separate Assault Battalion "Carpathian Sich" during a joint operation. pic.twitter.com/27s3vOMSSm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 2 балистични ракети "Искандер-М"/KN-23 и 116 дрона клас "Шахед" и безпилотни летатателни апарати-примамки. Свалени са 42 дрона с ПВО и мобилни огневи групи, още 21 са приземени с електронно заглушаване т.е. цели 53 руски дрона са пробили украинската ПВО.

Руското военно министерство съобщава за 26 свалени дрона над руска територия тази нощ – 4 са в Московска област, 5 – в Калужка област и 17 в Брянска област, там беше ударен руски завод за електроника: Украински удар спря работата на руски завод за военна електроника, предупреждение и за Кримския мост (ВИДЕО)