Кардиналите са вече в Рим: Кога започва конклавът? (ВИДЕО)

Рим е запечатан, а всички кардинали са вече във Ватикана. От 7 май 133 кардинали ще бъдат изолирани от света, за да решат кой ще стане следващият папа. Конклавът ще започне в сряда следобед зад затворените дървени врати на Сикстинската капела, като всички кардинали под 80-годишна възраст са упълномощени да участват в избора на наследник на Франциск, който почина миналия месец.

❗️Rome is sealed: starting May 7, 133 cardinals will be cut off from the world to decide who becomes the next pope



Papal conclaves are known for their deep secrecy. The cardinals are confined together, cut off from all external communication. The only permitted signal is… pic.twitter.com/GxIW8UIyQ3