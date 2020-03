Борел от Анкара: ЕС и Турция трябва да работят ръка за ръка (СНИМКИ)

Европейският съюз и Турция трябва да работят заедно за справяне с общите предизвикателства, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел, който е на посещение в Анкара.

I called for an extraordinary Foreign Affairs Council to discuss Syria / Turkey with EU Foreign Ministers. We will meet on 6 March in Zagreb following #Gymnich. Many thanks to @EU2020HR for accommodating at such short notice! https://t.co/4nvIBVmulD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 2, 2020

Meeting with Minister of Defence @tcsavunma. Humanitarian situation in #Idlib is of extreme gravity. Need to promote deescalation and have an in-depth discussion with Turkey on security and defence challenges. pic.twitter.com/5A0bKZA0th — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 3, 2020

🇪🇺🇹🇷Met with Minister of Interior @SuleymanSoyluEN to discuss situation on EU - Turkey border. Pressure and unilateral action are not an answer. We need to work hand in hand to address common challenges, for the benefit of both Turkey and the EU. pic.twitter.com/eUvJSVDK78 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 3, 2020

В петък Борел свиква спешна среща на външните министри в Загреб. Това стана ясно, след като се разбра, че турският президент Реджеп Таийп Ердоган няма да участва в събиране в София.След това дипломатът отиде на спешно посещение в Анкара. Там днес се очаква да бъде и председателят на Европейския Съвет Шарл Мишел, който до преди час беше в България. След срещата им премиерът Борисов обяви, че Европа има план. ПОДРОБНОСТИТЕ. Натискът и едностранните действия не са отговорът, категоричен е ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел. "Трябва да работим ръка за ръка за справяне с общи предизвикателства, което ще е от полза както на Турция, така и на ЕС", написа Борел в Twitter.По отношение на хуманитарната ситуация в сирийската провинция Идлиб, Борел подчерта, че трябва да се работи за деескалация на напрежението в региона. Необходима е задълбочена дискусия с Турция относно предизвикателствата пред сигурността и отбраната.Както информира Анадолската агенция, темата на разговорите на Борел с представители на турското правителство е била съсредоточена върху взаимното сътрудничество и диалога във връзка със ситуацията около Идлиб. Агенцията припомня, че Идлиб попада в зона за деескалация, съгласно подписано в края на 2018 г. споразумение между Турция и Русия.Турското правителство обвинява управляващите в Сирия и техните съюзници, че нарушават условията на споразумението и предприемат атаки навътре в територията на областта, където изрично са забранени актове на агресия. На 27 февруари Турция стартира операция „Пролетен щит”, след като вследствие на въздушен удар в Идлиб загинаха най-малко 34 турски войници.