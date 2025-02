Британският външен министър пристигна в Киев с нов пакет за 55 млн. паунда

Великобритания обяви нов пакет на обща стойност 55 млн. паунда (над 66 млн. евро), който "ще стимулира устойчивостта и растежа в Обединеното кралство и Украйна", обявиха от правителството в Лондон. Съобщението дойде на 5 февруари - деня, в който британският министър на външните работи Дейвид Лами пристигна в украинската столица и беше посрещнат от посланика на Киев във Великобритания и бивш главнокомандващ армията ген. Валерий Залужни.

Лами ще се увери отблизо как подкрепата на Обединеното кралство поставя Украйна във възможно най-силна позиция, споделиха от британското правителство в официалния си сайт.

British Foreign Secretary arrives in Kyiv



British Foreign Secretary David Lammy arrived in Kyiv on Wednesday, February 5. Ambassador Zaluzhny met Lemmy in Kyiv.



“I welcome Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs David Lammy to Ukrainian soil,” he wrote.… pic.twitter.com/4LV5y4MFOB