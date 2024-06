Буданов: Русия е поставила елементи от най-новата си ПВО система С-500 в Крим (ВИДЕО)

Още: Рискът от загуба на Крим и Кримският мост расте: Анализ на източник от вътрешния кръг на Путин

"Руската система за противовъздушна отбрана се укрепва", каза той. "Това е съвсем очевидно и разбираемо. Появиха се най-новите елементи на С-500. По принцип това ще бъде експерименталното им приложение, но те вече се появиха там (в Крим)".

Head of the GUR Kyrylo Budanov said that Russia has placed elements of its most modern air defense system S-500 Prometheus in occupied Crimea.



"The latest elements of the S-500 have appeared. This is, in principle, an experimental application. Well, they have already appeared… pic.twitter.com/0QVzSI3gyC