Част на ракетите ATACMS се оказа твърде сложна за руската инженерна мисъл (ВИДЕО)

Руснаците откриха оцелял взривател на изстреляна от украинците ракета ATACMS и той им се стори твърде сложен и скъп, за да могат да използват ноу-хау-то му за своите оръжия, пише полското издание Defence24. Въпреки това, докато американските ракети пробиват защитата на руските противовъздушни системи С-300 и С-400, руските ракети "Искандер" и "Кинжал", ако срещнат за съжаление малкото американски ПВО системи "Пейтриът" в Украйна, биват свалени от тези батареи в почти 100% от случаите.

Оценката на взривателя на ракета ATACMS, публикувана от руската пропагандна агенция "Спутник", може да предизвика учудване. Във видеото руснак в униформа, криейки лицето си, върти вътрешния елемент на цялото устройство в ръцете си и обяснява, че механизмът, разработен и използван от американците, е "технологично много сложен" и има "много елементи" в него, а трябва да осигури сигурно взривяване на заряда на ракетата.Още: Първобитна технологично Русия: Путин иска да се взема чуждо ноу-хау за руско оръжие

Руският коментатор счита, че такова изобилие от части може би се използва за оскъпяване на ракетата според принципа "колкото повече части има във взривателя, толкова по-скъп е производственият процес". По този начин масовото производство на ракети ATACMS, казва той, става по-трудно. В същото време руснакът изобщо не се интересува от качеството на самия взривател, тоест дали е бил ефективен въпреки сложността си и дали е притежавал необходимата механична якост.

Rather amusingly, the narrator notes the complexity of the fuze and claims it is not suited to mass production.



Presumably this says something about the state of Russian fuze technology. pic.twitter.com/3tbQ3ua5vq