Десетки счупвания: Резултатът от чеченски побой над руска журналистка (СНИМКИ)

Става въпрос за Елена Милашина, която трябваше да отрази знаков процес. Тя е считана от години за враг от чеченския лидер Рамзан Кадиров – съответно има много силни подозрения, че побоят е бил нанесен по негова поръчка. Тя отразява изтезанията в Чечения, включително тези срещу LGBT-общността. Сега, конкретно Милашина трябваше да отрази процеса срещу майката на чеченски активист, който е силен глас срещу Кадиров, след като избяга в чужбина.

Journalist Elena Milashina, beaten in Chechnya, was diagnosed with craniocerebral trauma and multiple fractures and contusions.



The editorial office of Novaya Gazeta, where the journalist works, reports. Milashina was diagnosed with a closed head injury, multiple (up to 14)… pic.twitter.com/VwY5J6pwH1