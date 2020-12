Джонсън и фон дер Лайен ще разговарят: Ще обявяват Brexit без сделка?

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Борис Джонсън ще разговарят по телефона в 17:00 часа брюкселско време (18:00 часа българско време), поясни говорител на ЕС, предава AFP, цитирана от Агенция "Фокус".

Двамата трябва да направят равносметка на търговските преговори след Brexit на фона на изтичащия срок за постигане на споразумение, преди Великобритания да напусне единния пазар на ЕС на 31 декемвриПо-рано главният преговарящ на Бюксел за Brexit Мишел Барние опроверга съобщенията за постигане на пробив в преговорите, за които обяви The Guardian. За пробив в преговорите между Великобритания и ЕС съобщи The Guardian Френският политик призна, че въпреки продължителните разговори трите найспорни въпроса в преговорите – квотите за риболова, правилата за търговията и въпросите за правоприлагането, все още остават нерешени. Търговските преговори между Великобритания и ЕС, преустановени в петък.В неделя разговорите бяха възобновени в Брюксел, като от британска страна отбелязаха, че това ще бъде последният опит на страните да се споразумеят.Потвърждава го и публикация в The Sun, която до часове британският премиер ще обяви, че официално се оттегля от преговорите по Brexit. Причината били искания от страна на Европейския съюз в последния момент. "Наистина това е краят на играта. Ако до края на играта в понеделник няма раздвижване, ще възникне въпроса дали си струва да продължим. Няма да се поддадем на исканията ЕС, които ни пречат да си върнем контрола върху правилата по които живеят британците. Толкова е просто", каза за в-к "The Sun" източник, близък до премиера на Обединеното кралство.Според изданието именно това ще информира премиерът Джонсън председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на предстоящия разговор. След това ще направи официално обръщение към британската нация, с анонс - имаме Brexit без сделка.Според таблоидът Борис Джонсън ще направи обръщението още днес или утре, 8 декември.