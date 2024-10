Единствената ядрено-червена линия за Путин – да не почне да губи в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ако издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин усети, че губи войната в Украйна, това ще го накара да мисли за по-опасни сценарии за ескалация. В момента той счита (не без основание), че не губи, че даже печели – затова и говоренето за използване на ядрено оръжие даже намаля. Това е заключението на анализ на Марк Епископос за The Hill.

Най-важната червена линия на Путин не касае конкретно действие на НАТО, касае цялостно развитие на нещата. Не става въпрос дори за това руската армия в Украйна да се окаже в положение да е на ръба на загубата – става въпрос Путин да усети, че се тръгва в тази посока и той ще почне да мисли за опции, които до този момент е смятал за контрапродуктивни, смята Епископос. И добавя – сега, чрез Китай, Бразилия и дори Индия Путин се стреми да превърне това, което счита за превъзходство на фронта, в бърз край на войната посредством подписано на дипломатическото поле споразумение. Ескалация в този момент само ще увеличи рисковете пред успешната реализация на този вариант.

Всъщност, мнението на Епископос е, че за Путин реалната червена линия е директна намеса на НАТО в Украйна, с войници – за да не стане това, той може да ескалира.

В тон със заключението на Епископос, че сега Запада вече имал лост за влизане в преговори с Путин – заради толкова много „преминати червени линии“ с доставка на различни видове оръжие за Украйна, говорителят на Камарата на представителите в Конгреса Майк Джонсън обяви, че нямал повече апетит да се дават пари на Украйна и че ако Доналд Тръмп спечели изборите за президент на 5 ноември, ще намери начин да спре войната.

Пушечното месо на Путин не стига

Самарска област стана поредната в Русия, която рязко вдигна еднократната премия, ако се запишеш за професионална служба в руската армия (и отидеш да умираш за Путин в Украйна). Местният губернатор Вячеслав Федорищев одобри увеличение на премията със 795 000 рубли т.е то става 2 000 000 рубли. Решението влиза в сила от 16 октомври, съгласно цитирано от "Idel.Реалии" прессъобщение на местните власти. "Idel.Реалии" е един от руските филиали на Радио Свободна Европа.

Само преди 4 дни губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков вдигна еднократната премия за професионален договор с руската армия на 3 000 000 рубли: И рускините на война: Губернаторът на Белгород поощрява (ОБЗОР – ВИДЕО)

На този фон – поредно видео с оплаквания от "професионални руски войници", защото едногодишният им договор за служба е изтекъл, но никой не ги пуска да се уволнят. Оплакващите се са бивши затворници: Путин ни лъже: Посланието от все повече руски войници, което не стига за мир (ОБЗОР – ВИДЕО)

Another group of Russian soldiers is 'surprised' by the Ministry of Defense's failure to meet the terms of their contracts. We are talking about former prisoners who signed a one-year contract in September 2023. These guys even brought along a whole pile of 'federal laws' and… pic.twitter.com/G6TeqGLy40 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 11, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Висока интензивност на боевете в Украйна (в статистиката не влизат данни за Курска област) – на дневна база няма никаква промяна, отново е имало 169 бойни сблъсъка по целия фронт в Украйна. Почти няма промяна и в броя хвърлени от руснаците авиационни бомби – 110, но за сметка на това след почти седмица пауза руската артилерия отново успя да изстреля над 5000 снаряда за ден, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-голямата руска активност остава в Кураховското направление – 32 отбити руски пехотни атаки там плюс още 15 от Времеевското направление, северно от Угледар. Руското военно министерство твърди, че руската армия е превзела село Остривско и така руснаците имат позиция на само 1 километър източно от Курахово. Ясно е, че руснаците се мъчат да напреднат решително както от Богоявленка от юг, така и от Константиновка, Катериновка и Водяне от изток към Курахово, а едновременно с това не спират да атакуват Селидово - там от югоизток, откъм Цукурино, руснаците атакуват по жп линията и се опитват да се укрепят на нови позиции. В Покровското направление са спрени 20 руски пехотни атаки, като украинският генщаб посочва Селидово и Лисовка като райони на най-интензивни военни действия – но Покровското направление е едва четвърто като интензивност на боевете за 11 октомври.

BTR-4E "Bucephalus" from the 1st Battalion of the 15th Brigade of Operational Assignment Kara-Dag is targeting Russians with its rapid-fire cannon on the outskirts of Selydove. pic.twitter.com/i7O4jeM85n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2024

Прави впечатление, че в дневния си обзор руският военно-пропаганден телеграм канал "Два майора" сочи, че в Покровското направление, при Новогродовка, украинците контраатакуват – същото казва и по-популярният му "колега" "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук:

⚡ Fighters of the 425th Assault Battalion "Skala" conducted successful assault operations near Novohrodivka. According to reports, after clearing the positions, the group returned to base without any losses. pic.twitter.com/FfyNUhdwlr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2024

Черговий бойовий день в районі Новогродівки. росіяни кидають все більше і більше живої сили. На нашій, досить вузькій смузі, пілоти можуть знищувати 15+ о/с в день і це без врахування фпв, артилерії та інших засобів. Аналітики ніякої не буде, це справа поважних телеграм каналів,… pic.twitter.com/w3v425HYQX — твій друг Стус (@slovyanskasil) October 10, 2024

Купянското и Лиманското направление са по-напред – 23 и 21 руски пехотни атаки съответно. И от сводката на украинския генщаб вече личи, че при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) няма боеве, те са при Петропавловка (7 километра изток-югоизток от Купянск).

Относно Торецк, ръководителят на местната военновременна администрация Васил Чинчик твърди, че 40 до 50% от града са под украински контрол. Отделно, в Торецк все още има 1000 цивилни, които не са евакуирани – боевете там са предимно в централната част, като източната е под руски контрол, а западната – под украински:

Soldiers from the 4th Battalion of the 101st Separate Guard Brigade of the General Staff continue to successfully eliminate Russian forces in Toretsk, Donetsk region. Fierce battles are ongoing in the city. pic.twitter.com/aohspgkbIk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2024

Впечатление прави, че в Харковска област има само една руска пехотна атака – при село Тихо, североизточно от град Вовчанск. В този ред на мисли украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец сочи в свой анализ, че там в резерв има само около 6 500 души, главно два недокомплектовани полка и руското военно командване не бърза да ги хвърли напред, тъй като загубата на позиции в химическия (агрегатния) завод във Вовчанск усложни ситуацията за руската армия. Машовец обръща внимание и, че много от руските резерви за Харковска област сега са в Курска област, за да спират украинците там, което съвсем спъва руснаците. "Всичко, което сега е в Курска област, иначе щеше да е в Харковска, до Вовчанск и Купянск" - така Машовец хвали решението на украинското военно командване за операция "Курск".

Относно Курска област, в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) коментира всички данни и твърдения за първа масирана руска контраатака – в Глушковски, Кореневски и Суджански район, и заключва, че все още няма никакви сигурни данни за голям руски успех. Експертите на ISW считат, че руското командване е дало заповед за атака и с цел да върне колкото може повече позиции под руски контрол преди влошаването на времето за есенно-зимния период, което ще пречи много на използването на бронирана техника заради разкаляната от дъждове земя. Отделно, руското военно командване със сигурност иска бързо решение на проблема с Курск, за да може да върне обратно в други направления на фронта на Украйна части като тези на руските десантчици и морски пехотинци, които сега са ангажирани в Курска област (например 155-та и 810-та бригада на руските ВМС): Нещата вървят добре, но всичко е относително: Генерал на Кадиров за Курск (ВИДЕО)

"Рибар" обаче не е съгласен с този поглед, след като вчера говореше как още имало да се преминава през укрепени украински позиции. Сега каналът твърди, че украинците били почти напълно изтласкани от Глушковски район, визирайки откритото на 11 септември направление към Весело и селата западно от него, Нови път и Медвежо. Украинските части били заплашени и от обкръжение в района на Любимовка, до Коренево. Руснаците били и наполовина покрили района на Плехово и имало руски натиск към Суджа и предградията от юг. Украинският телеграм канал "Офицер+" признава, че при Любимовка имало руски напредък, но украинците си върнали доста първоначално загубени позиции и твърди, че специално в този район руснаците вече са загубили 22 единици бронирана техника, като хвърлят нови сили в опит да се укрепят по-напред, а не да напредват още повече засега.

На този фон, украински източник коментира пред The Washington Post, че е възможно до края на година севернокорейски пехотинци да вземат участие в активните бойни действия в Украйна, на руска страна. Украинците имат данни, че няколкостотин севернокорейски войници тренират заедно с руската армия.

Появиха се и видеокадри от концерт в Киев и как офицери от украинската военно-наборна служба задържат мъже и проверяват документите им, вероятно във връзка със задълженията им относно службата в украинската армия. А руснаците открито бомбардират с дронове цивилни в град Херсон.

Reports are coming in about a raid by Ukrainian recruitment officers during an Okean Elzy concert in Kyiv. According to various media outlets, around 50 officers and police arrived at the Palace of Sports to check documents of men attending the event, with some reportedly… pic.twitter.com/xO6RPqxYaP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2024