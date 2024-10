Путин ни лъже: Посланието от все повече руски войници, което не стига за мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Лъжат ни – под това мото продължават да се появяват оплаквания на руски войници, участвали в т.нар. от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин "специална военна операция" т.е. войната в Украйна.

Обвиненията са насочени към режима на Путин – че лъже за времето за служба в руската армия по договор (да, не искам да воювам), че лъже в документи за тежестта и последствията на понесените рани и травми от руски войници на фронта в Украйна, че лъже за обещаните пари за военна служба в полза на Путинова Русия. И купища псувни – към руските власти, с питане: "Аз парцал ли съм?".

A Russian volunteer expressed frustration, claiming they were "lied to about their contracts," which were initially promised to last only one year. He didn't fully believe that automatic renewal would apply to him since he wasn't mobilised, but when he wasn't discharged as… pic.twitter.com/2t69dwzfkE — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 9, 2024

A highly agitated "participant in the SMO" is demanding the immediate return of "his money" owed to him for his involvement in the fighting. He claims he does not follow the law, but instead lives by his own rules, warning that the authorities in the State Duma would be wise to… pic.twitter.com/vbu06zRJVK — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 9, 2024

Руските войници – месо, не хора

Предвид горните видеа обаче няма абсолютно никакви признаци, че Путин и марионетките му възнамеряват да превърнат в свой приоритет живота на руските войници. Напротив – руското военно командване най-вероятно е наредило на воюващите в Украйна руски военни части да не отслабват темпото на атаки, особено с бронирана техника, в участъците на фронта, които за руското командване са най-важни. Идеята зад това поведение – да се подсигурят колкото се може повече тактически успехи в полза на Путинова Русия преди да започне дъждовния есенно-зимен сезон в Украйна, който ще превърне провеждането на операции с танкове и БТР-и в адско предизвикателство. Това е оценката в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), която се базира на първо място на думи на говорителя на Украинската национална гвардия Руслан Музичук. Той посочи, че руската армия увеличава броя на атаките с бронирана техника в Покровския и Харковския участък на фронта (под Харков се има предвид Купянското направление, както и Лиманското направление, не само руската офанзива откъм Вовчанск).

ISW подчертава – дори в най-неблагоприятни климатични условия, руската армия едва ли ще спре да атакува, защото стратегията на Путин е война на изтощението – можем да превземем Украйна парченце по парченце, защото имаме повече ресурси, е веруюто на руския диктатор. Но в следващите месеци сегашната голяма руска офанзива, която започна с масираната атака срещу Авдеевка преди година, ще стигне кулминация, вярват от ISW: Руската армия тръгна в масирана атака в Украйна: Бойното поле е Авдеевка (ВИДЕО)*

На този фон, чеченският лидер Рамзан Кадиров обяви в официалния си канал в Телеграм, че "проблемни младежи", които не уважават закона, ще бъдат пращани "да се понаучат" като се бият в Украйна. От публикацията на Кадиров става ясно, че той говори за по-дребни прегрешения, а не за тежки престъпления като убийства и изнасилвания - например да паркираш не където трябва, да караш пиян или дрогиран.

Междувременно, украинският президент Володимир Зеленски започва нова европейска обиколка – той ще посети Великобритания, Франция, Германия и Италия. Преди визитата му, френският президент Еманюел Макрон публикува видеокадри от тренировки на украински войници:

🇫🇷 President Macron: "I took on this commitment: right now, our military is training 2,300 Ukrainian soldiers in Grand Est, with the equipment they'll use on missions."



The new force will symbolically be named the “Anne de Kiev brigade,” after a Kyiv princess who became queen of… pic.twitter.com/pbFBrXamKR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 9, 2024

Обиколката на Зеленски е факт, защото беше отложена срещата в "Рамщайн", на която се очакваше да има ново развитие за използването на западно оръжие срещу руски военни цели. В Хърватия украинският президент подчерта, че пред „Рамщайн“ ще бъде представен и украинският план за победа – той заяви отново, че рецептата за победа е Украйна да стане по-силна, отколкото може да понесе Путин: Важната за Украйна среща в Рамщайн се отлага

"Victory plan has almost nothing to do with Russia." - Zelensky.



The President of Ukraine said this at a press conference after the Ukraine-Southeast Europe summit and talks with Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic.



Zelensky clarified that support for the plan to win and… pic.twitter.com/AcqQWyInEh — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 9, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Наблюдава се по-сериозен спад на интензивността на боевете на дневна база. За денонощието на 9 октомври е имало 149 бойни сблъсъка спрямо 172 през всеки от предните два дни (в статистиката не влизат действията в Курска област). Има и рекорд по хвърлени от руснаците авиационни бомби – 160, но нивото на руския артилерийски обстрел е около 4000 снаряда т.е. вижда се по-устойчиво спад в това отношение, от около 20% спрямо септември, когато редовно дневният руски артилерийски обстрел беше от по 5000 и повече снаряда на ден. Изглежда спадът се дължи на няколко успешни украински атаки срещу военни складове на руска територия.

Няма промяна по отношение на руския фокус в Украйна – 31 отбити руски пехотни атаки в Кураховското направление, 25 в Покровското, 18 в Лиманското и 17 в Купянското. Районът на Селидово – и от юг (Цукурино, Гирник), и от север (Михайловка), остава мястото на най-интензивните боеве, според данните в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец счита, че темпото на руските пехотни атаки в Кураховското и Покровското направление в момента спаднало значително, обаче е далеч от това да "умре съвсем", напротив – руското командване праща щурмови групи една след друга, с надеждата някоя да не бъде тотално избита и да успее да се укрепи на по-важна позиция напред, за да получи след това подкрепление. Машовец коментира, че руснаците са постигнали някои важни тактически задачи, като установяването на контрол над Новогродовка, но не и да установят сигурни позиции в покрайнините на Селидово – той специално обръща внимание на Цукурино и че оттам руснаците са били принудени да отстъпят заради ефективна украинска съпротива, след като са стигнали първоначално до Централната градска болница в Селидово. Машовец отново повтаря вече изказвана от него теза – руското командване гледа към Селидово и Курахово като непосредствен приоритет, а не към Покровск. Той прави оценка: най-голямата опасност за украинската армия е руски тактически пробив (дълбочина 4,9-5 км) между Горняк и Селидово, в района на Цукурино, по мислената линия Украинск – Цукурино. Защо – защото разширяването на руската зона на контрол там ще застраши украинските отбранителни позиции както при Кураховския язовир, така и по целия южен фланг на Селидово.

Според Машовец, в момента не може да се говори за каквато и да е сериозна украинска контраатака в Покровското или Кураховското направление, но той смята и, че руското настъпление вече се е сблъскало с повече укрепени украински позиции и сега зависи колко добре са окомплектовани те, защото руснаците са хвърлили почти всичките си резерви и не могат да усилят с много повече натиска от сегашното положение.

(КАРТА) В Торецкото направление боевете в градски условия продължават, като руската армия изключително бавно, къща по къща, напредва. Вече има сравнения на ситуацията в града с тази в Бахмут. Интересен факт – Константин Машовец смята, че част от руските войници, които досега са се били в Торецк, вече се изтеглят да подкрепят усилията в съседното от юг Покровско направление.

(КАРТА) Има украински данни, че в най-долната част на фронта в Лиманското направление руски войници са успели да стигнат до Григоровка, т.е. да заобиколят от север Билохоровка (Белогоровка), която е ключова отбранителна точка преди река Жребец. Само че известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, опровергава възторжени руски твърдения за ситуацията. Според "Рибар", не е вярно, че в покрайнините на Григоровка има укрепени руски позиции – имало един случай на издигане на руското знаме при Западната водопречиствателна станция до населеното място и веднага руските войници се оттеглили, като това настъпление било резултат на "изключително трудни битки и на значителна цена". "Рибар" се оплаква, че теренът е много труден и благоприятен за използване на дронове за защита на украинските позиции. Билохоровка е изцяло под украински контрол, добавя категорично каналът.

Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке препубликува видеокадри, разпространени от изцяло подчинената на Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС – те показват как с ракети "Искандер-М" са поразени център за управление на огъня и радарен блок на ПВО система "Пейтриът" (Patriot). Атаката е югозападно от река Днепър (геолокализация), а Украйна има само 5-6 системи "Пейтриът" – черен ден за Украйна, нарежда като оплаквачка Рьопке, който редовно използва най-черни краски за репортажите си относно събития от войната в Украйна.

Schwarzer Tag für die Ukraine.

Offenbar ist es Russland gelungen, den Feuerleitstand und die Radareinheit eines von nur fünf oder sechs Patriot-Flugabwehrsystemen im Land schwer zu beschädigen.

Das System wurde südwestlich von Dnipro angegriffen. Beobachtungsdrohne und… pic.twitter.com/t2b63CBJAE — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 9, 2024

Колкото до Курска област – дори "Рибар" признава фиаското на руското военно министерство, което възторжено обяви „освобождаване“ на село Покровско, но това се оказа място с две къщи. Публикуваното от министерството видео е заснето на друго място, казва каналът: Руската армия "напредва" в Курска област: Похвали се с 2 освободени къщи (КАРТА)

За финал - Путин награди колегата си Александър Лукашенко с орден "Св. Андрей". Беларус се готви да иска заем от Русия от 1,37 млрд. долара, за да покрива бюджетен дефицит: