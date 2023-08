ЕК каза как лесно да се пътува с котка, куче или пор в ЕС

„Време е да пътувате с вашия космат приятел. Какъв по-добър начин да отпразнувате Международния ден на котката от това да получите ЕС паспорт за домашни любимци за вашата котка от местния ветеринарен лекар? Точно така, можете лесно да пътувате с вашата котка, куче или пор в ЕС благодарение на нашите ЕС паспорти за домашни любимци“, уточняват от комисията. ОЩЕ: Как да разберете, че котката ви се усмихва

It’s time to travel with your furry friend.



What better way to celebrate #InternationalCatDay than getting the EU Pet Passport for your cat from your local vet?



That’s right, you can travel easily with your cat, dog or ferret in the EU thanks to our 🇪🇺 passports for pets.↓