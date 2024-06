ЕС одобри 14-ия пакет санкции срещу Русия

Посланиците на 27 страни членки на ЕС обсъждаха пакета от санкции повече от месец. Новите мерки включват забрана за трансбордиране на руски LNG и план за държане на оператори от ЕС отговорни за нарушения на санкциите от дъщерни дружества и партньори в трети страни.

Пакетът въвежда целенасочени нови мерки и увеличава максимално въздействието на вече съществуващите санкции чрез затваряне на вратичките, се казва в изявлението на белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз в социалната мрежа Х.

🇪🇺 EU Ambassadors just agreed on a powerful and substantial 14th package of sanctions in reaction to the Russian aggression against Ukraine.



This package provides new targeted measures and maximises the impact of existing sanctions by closing loopholes.