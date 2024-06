Етническо и религиозно напрежение в Русия: Сблъсък между Кадиров и Бастрикин (ВИДЕО)

Още: Атаките в Дагестан разкриха: Улисана в Украйна, Русия се оказа уязвима у дома

Руските ултранационалисти широко разпространиха история, в която се твърди, че екстремисти са тормозили руски лекар в Дагестан, който отказал да прегледа пациентка, която не искала да свали никаба си (дълга дреха, носена от някои мюсюлмански жени, за да покрие цялото им тяло и лице, с изключение на очите). Твърди се, че екстремисти са организирали събитието, за да разпалят допълнително етническо и религиозно напрежение в субекта на Руската федерация.

Руските ултранационалисти също така твърдят, че дагестанските власти знаят самоличността на екстремистките лидери, но са позволили на радикалните салафити-джихадисти да контролират цели сфери на обществения живот в републиката. Тези твърдения доведоха до подновяване на дискусиите за забрана на никаба в Русия, което накара шефа на Следствения комитет Александър Бастрикин да изрази косвена подкрепа за забрана на стила на обличане.

Руската ултранационалистическа дискусия, фокусирана върху никаба, е странна предвид колко малко са мюсюлманите, носещи никаб в Русия, пише американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). И добавя, че руските ултранационалисти вероятно ще продължат да изразяват опасенията си от нови терористични атаки по начини, които допълнително разпалват етническо и религиозно напрежение. Тази реторика отчасти отчуждава малцинствените и мюсюлманските общности и поражда враждебност, която салафитско-джихадистките групи могат да използват в усилията си за набиране на нови членове.

Снимка: Дагестан, Getty Images

Бастрикин заяви на 29 юни, че ислямските терористи са "успели да пренесат знамето на ислямския терор" в Русия и че Държавната дума трябва да реагира на заплахата. Обвинението му към ислямистите предизвика ответна реакция от страна на ръководителя на Чеченската република Рамзан Кадиров, който призова Бастрикин и други руски официални лица да подбират внимателно думите си и да избягват да характеризират всички мюсюлмани като терористи. Кадиров предупреди, че подобни изявления застрашават единството и стабилността на обществено-политическата ситуация в страната.

Руски военни блогъри и служители на по-ниско ниво и преди са участвали в подобни дебати и е важно, че Кадиров беше готов открито да критикува друг високопоставен служител на Кремъл по този въпрос. Бастрикин и преди се е позиционирал като видна фигура в руското ултранационалистическо движение и се поставя в противоречие със силния човек на диктатора Владимир Путин в Чечения, който често се представя като представител на мюсюлманското малцинство в Русия.

Възможно е през следващите дни Путин да се включи в дебата между Бастрикин и Кадиров с надеждата да потуши безпокойството сред руснаците и евентуален бъдещ конфликт между двамата служители, анализира ISW.

В сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи, 29 юни, пише, че през изминалото денонощие по протежение на целия фронт са се състояли 117 бойни сблъсъка - т.е. с 23 по-малко на дневна база.

Все още е най-горещо в Покровското направление - на запад от Авдеевка, с 41 руски атаки. Най-голямата активност е в района на Очеретино. Нападения е имало при Новоалександровка, Евгенивка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Първа, Прогрес и Уманско. Украинците са отблъснали 29 атаки на агресора, а 12 сблъсъка все още продължават, гласеше сводката от снощи. Генщабът пише и за 252 военни жертви на руснаците, от които 106 са "необратими", унищожена е и военна техника.

В Харковското направление през деня украинските защитници успешно са спрели 12 опита на противника да подобри позицията си в района на Вовчанск (Волчанск - на руски език). "Руските терористи понесоха загуби и се оттеглиха", гласи сводката на генщаба. Според руския пропагандист Семьон Пегов, който е основател на Телеграм канала WarGonzo, продължават тежките боеве във Волчанск и в района на Глубоко. Няма значителен напредък на руснаците, но активността на военните действия в района продължава да е "изключително висока".

Седем неуспешни атаки на руснаците е имало край Калиновка, Григоровка и Часов Яр в Краматорското направление, твърди украинската армия. Боевете продължават при Нови, но няма загуба на украински позиции. Продължават сраженията в източното предградие на Часов Яр. Успоредно с това руските войски продължават да се опитват да развият настъпление по фланговете, пише Пегов. Украинците се отбраняват активно, но не навсякъде успяват да задържат позиции - наблюдават се нови тактически успехи на руските въоръжени сили, твърди той.

"В посока Горловка-Торецк подкрепеният от авиацията противник атакува 7 пъти позициите на украинската армия. Още един двубой се води близо до (село) Ню Йорк. Ситуацията е под контрола на Силите за отбрана", пише в сводката на украинския генщаб. Телеграм каналът "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише за тази част от фронта, че руските войски са изравнили фронтовата линия в района на Шуми, като са напреднали до покрайнините на Кирово. Също така провеждат настъпление в близост до канала Северски Донец-Донбас западно от Дружба. Дружба се намира много близо до град Торецк - на североизток.

В Купянско, Лиманско и Северско направление контролът се държи от украинците и няма особени промени. В посока Лиман украинските формирования се опитват да контраатакуват от Терно, докато руските въоръжени сили удържат настъплението, пише "Рибар".

(КАРТА) Тук е и Серебрянската гора, където украинските сили са отблъснали врага си при горското стопанство. Операцията е била проведена от бойци на 12-и БрСП "Азов".

Украинската бригада "Азов" пусна видео от връщане на завзети от руснаците позиции на неуточнено място в Донецка област - ВИДЕО 18+.

В Кураховското направление руснаците са извършили 14 щурмови действия при Красногоровка, Константиновка и Парасковиевка. Три нападения продължават в района на Красногоровка, пише украинският генщаб. Според WarGonzo в района на Константиновка и Парасковиевка руснаците "очевидно са завършили подготовката за по-нататъшно придвижване и са започнали настъпление, има тактически успехи". Има и успехи на руските войски в района на Красногоровка, твърди Пегов. "Бавно, но сигурно руските въоръжени сили изместват украинските въоръжени сили от заетите позиции, изтласквайки украинците към покрайнините на града", гласи обзорът му.

Russian forces continued attacks on Kostyantynivka and Paraskoviivka, with six assaults repelled in the last day. A video shows one assault involving four BMP-3 vehicles and infantry. pic.twitter.com/HUcLsaUE43