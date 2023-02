Фон дер Лайен е във Великобритания за отваряне на нова глава в отношенията

"Радвам се, че днес съм в Обединеното кралство, за да се срещна с министър-председателя Риши Сунак. Очаквам с нетърпение да обърна една страница и да отворя нова глава с нашия партньор и приятел", написа тя в социалната мрежа.

I’m glad to be in the UK today to meet with Prime Minister @RishiSunak.



I’m looking forward to turning a page and opening a new chapter with our partner and friend. pic.twitter.com/GuyMzy2wbj