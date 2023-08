Германски анализатор: Украйна не се справя с контраофанзивата. Вярно ли е? (ВИДЕО)

Отдавна много активен в Twitter е политическият анализатор на германския таблоид (тоест медия за лека, всекидневна употреба) Bild Юлиян Рьопке. Той нерядко критикува украинското военно командване и задава въпроси защо нещо се върши по определен начин, а не по друг. Например едно от последните разсъждения – защо украинците не струпали много сили на едно място и не опитали да пробият руската отбрана там, както било направено през Втората световна война с десанта в Нормандия? Рьопке обаче не говори, че сега, за разлика от Втората световна война, има много повече технологични способи за наблюдение и разузнаване (дронове, сателити), с които информацията за мащабно предислоциране на военни части моментално би станала известна на врага.

Американското разузнаване: Киев няма да постигне основната цел на контраофанзивата

На първо място – вторият десантен пробив към източния бряг на река Днепър, през река Конка, при Казашки лагер. Рьопке публикува разпространявани от руски телеграм канали снимки на "пленено натовско оръжие" и твърди, че за съжаление след успешния десант украинците решили да пратят в подкрепление леко въоръжени войници (една бригада), което било достатъчно за руснаците да прочистят в крайна сметка брега.

Отговорът на това твърдение идва от руски източник – продажните журналисти лъжат, предвид идването на главнокомандващия (Владимир Путин) в Ростов: След успехите на Украйна: Путин реши да се покаже и да стяга редиците на генералите (ВИДЕО). Източникът е Егор Гузенко, с позивна Тринадесетият – той воюва в Донбас на страната на проруските сепаратисти от 2015 година. Гузенко твърди, че било много лесно да се покажат снимки на пленено западно оръжие и това не доказва нищо. "Хохлите (обидно руско наименование на украинците) владеят нашия бряг и вместо активно да им противостоим, продължаваме да бълваме глупости", пише Гузенко в канала си в Телеграм. "И всичко това беше направено набързо, вероятно защото върховният главнокомандващ беше в Ростов на Дон предния ден, в щаба на Южния военен окръг и за да не бъде прецакан, беше решено да спешно (за съжаление само на думи) изчистете нашия бряг на Днепър от врагове“, добавя Гузнеко в отделна публикация, след като напомня за пленяването на "прочутия" майор Томов: Прецакахме се успешно: Руснаците се карат за нови загуби в Украйна (ВИДЕО). А че украинците пленяват нови и нови руски войници е видно от появяващи се постоянно видеоклипове в социалните мрежи:

The 109th mountain assault brigade captured five Russians which after they were captured talked about the bad treatment by their own command as well as the lack of logistics and water.