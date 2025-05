Хаос на летищата в Москва заради атаките с дронове: Отменени полети, пътниците държани без вода и храна (СНИМКИ, ВИДЕА)

Летищата в руската столица Москва, както и в други руски градове изпитват сериозни затруднения след като тази сутрин бяха затворени заради атаки с дронове. Десетки полети са отменени, други са задържани с часове, многобройни сигнали има от пътници, че са държани в самолетите с часове без вода и храна. Авиокомпаниите масово отменят полети от и за Москва докато други самолети чакат на опашка за излитане.

Collapse at Russian airports: canceled flights and crowds of people



Dozens of flights have been delayed at Russian airports due to drone attacks.



The airline Pobeda announced it is canceling some flights on May 6 and 7 because of restrictions imposed at several Russian… pic.twitter.com/avKoonSnVg