Има данни, че Лисичанск е почти превзет

"В момента край Лисичанск се водят ожесточени сражения, но за щастие градът не е обкръжен и е под контрола на украинската армия", каза представителят на Украинската национална гвардия Руслан Музичук.

Съветникът на политическия кабинет на Володимир Зеленски Олексий Арестович заяви, че руските сили най-накрая са пресекли река Сиверски Донец и се приближават към града от север. "Това наистина е заплаха. Ще видим. Не изключвам нито един от вариантите за изход. Нещата ще станат много по-ясни до ден-два", каза той.

Според дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, украинците отстъпват от града, но не го обявяват. Сателитни снимки показват руски части в северните и югоизточните квартали на града, има и видео от проруски източници как руски войници издигат червено знаме в центъра на Лисичанск, а в доклада пише и, че от украинска страна няма обявление за изтегляне, но няма и повече информация за защитни боеве. Цитиран е и чеченският лидер Рамзан Кадиров, който първо обясняваше в "Телеграм", че Лисичанск е обкръжен и руските сили се готвят за улични боеве, но бързо промени тези думи и каза, че градът е овладян. Прогнозата на американския тръст е, че в следващите дни се очаква руснаците да овладеят изцяло Луганска област и после да превземат Северск, преди да се насочат към Бахмут и Славянск, като вероятно украинците ще се бият по протежението на магистрала Е40 между Славянск и Бахмут и ще отстъпват, гледайки да нанесат възможно най-много загуби на руснаците. Засега руснаците не успяват да напреднат към Славянск, като украинците дотук ги спират при Богородичне.

Pro-Russian sources have released this video purportedly from central Lysychansk of Russian soldiers raising the "red banner". It appears the city may indeed have fallen #Ukraine pic.twitter.com/jHRuIpaJnr