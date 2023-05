Жестокостта продължава: Руски удар срещу болница в Днипро (ВИДЕО)

"Руските терористи още веднъж потвърждават статута си на борци срещу всичко хуманно и честно." Така президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира случилото се и публикува ВИДЕО от последствията.

На мястото протича спасителна операция.

"Трябва да победим тези нехора безвъзвратно и колкото се може по-бързо. Защото нашето време са нашите хора. А нашите хора е най-скъпото, което имаме", каза още Зеленски.

Footage of a completely destroyed building. At this moment, 15 people are injured and 1 died. pic.twitter.com/ffcLAirhKO