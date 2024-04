Когато искат, могат: Израел беше опазен от САЩ и Запада, Украйна – не (ВИДЕО)

Целият свят вижда какво е истинската защита. Той вижда, че е осъществимо. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно обръщение на 14 април.

Думите на Зеленски са много явен намек как САЩ, а и Запада, защитиха Израел срещу безпрецедентната атака с дронове и ракети от страна на Иран: Дронове и ракети от Иран по Израел: Първи данни за бройката (ВИДЕО). Припомняме, че американците се намесиха и свалиха по техни данни 70 ирански дрона, както и между 4 и 6 ирански балистични ракети, а освен това Великобритания и Франция също взеха участие в парирането на иранската атака: Франция, САЩ, Великобритания и Йордания са помагали на Израел срещу иранската атака

Думите на Зеленски са продължение на неговата първа реакция на атаката на Иран – той заяви, че звукът от дроновете "Шахед" е инструмент на терор и е един и същ както в небето на Близкия изток, така и в това на Украйна. "Звукът трябва да послужи като сигнал за събуждане на свободния свят, да покаже, че само единството и устойчивостта ни ще спасят живота ни и ще предотвратят терор в глобален мащаб. Светът не може да чака дискусиите да продължат. Думите не спират дронове и не прехващат ракети. Само осезаема помощ може. Помощта, която очакваме. Трябва да засилим сигурността и да противодействаме решително на всички онези, които искат да превърнат терора в новото нормално", написа Зеленски в профила си в Twitter.

Казаното от украинския президент резонира и в днешния дневен анализ на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Там първият акцент е как Украйна страда заради "географията" - изстреляното от Иран мина около 1000 километра, преди да стигне до Израел, докато стрелбата на Русия е от "упор" т.е. има много по-малко време за реакция на ПВО. Отделно – Израел има силен ПВО чадър, този на Украйна е силно компроментиран, заради липсата на адекватна западна помощ, на първо място от САЩ. А дори ограничен брой ракети да пробият противовъздушната отбрана, те могат да нанесат много сериозни щети: Руски удар подпали една от най-големите ТЕЦ в Украйна (ВИДЕО)

Междувременно, в Русия със сигурност се надяват на ескалация в Близкия изток, за да може вниманието на Запада да се насочи натам за сметка на Украйна – такива позиции и предположения виреят особено силно сред руските ултранационалисти в Телеграм. Поведението на руснаците на бойното поле в Украйна подсказва, че и Кремъл е на същото мнение – Русия гледа да се възползва от липсата на адекватна и постоянна западна военна помощ за Украйна, за да направи решителен пробив, с който окончателно да пречупи украинската съпротива.

На този фон, говорителят на Службата за безопасност на Украйна (СБУ) Артьом Дехтяренко коментира пред украинския телемаратон, че Украйна вече е номер едно що се отнася до морските дронове. По думите му, дронът Sea Baby 2024 (Морско бебе) вече може да премине 1000 километра и носи почти 1 тон експлозив. Той струва 215 000 долара бройката и е "невидим за руските радари", увери Дехтяренко: Украинската армия показа "Морско бебе" - експерименталния дрон, ударил Кримския мост (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За втори пореден ден главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски публикува важно съобщение в официалния си канал в Телеграм. Той казва, че руската армия има за задача да превземе Часов Яр до 9 май (Денят на победата за Русия във Втората световна война). Сирски добавя, че непосредствената руска цел за Часов Яр е пробив през канала „Северски Донец – Донбас“ и след като евентуално Часов Яр бъде овладян, да се гледа към агломерацията Славянск – Краматорск: Руска лятна офанзива 2024: Вариант Славянск – Краматорск

(КАРТА) Относно моментната ситуация в Часов Яр, Сирски посочва, че руски щурмови групи са стигнали до северното предградие на града „Нови канал“, но са били отхвърлени с помощта на FPV дронове и артилерийски огън. Руснаците обаче са заели полетата източно от района, в посока откъм Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), която вече е под техен контрол. Следващата цел е Калиновка – тя се намира точно северно до микрорайони "Канал" и "Нови канал". Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, също пише, че боевете са в района на "Канал" т.е. източно от "Нови канал". Говорителят на украинската армия за направление "Хортиця" лейтенант Назар Волошин коментира, че руснаците атакуват към Часов Яр с познатата тактика – малки щурмови групи, 24 часа в денонощието с цел да се укрепват на нови позиции и от тях да развиват операция за по-голям пробив: Не е на добре: Ген. Сирски и известен руски военен коментират фронта в Украйна (ВИДЕО)

Mortar fire on Russian infantry in the Bakhmut direction. pic.twitter.com/Lj2iy4o5qH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2024

В руското пространство в Телеграм има категорични твърдения за уволнения заради руския неуспех да бъдат изтласкани украинските морски пехотинци от Кринки, на 30 километра североизточно от град Херсон. Става въпрос за генерал Аркадий Марзоев, командващ 18-та руска комбинирана армия, както и ръководството на 70-ти моторизиран полк, който се бие при Работино (10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Именно за Работино има руски оплаквания в Телеграм, че украинците разполагат с достатъчно артилерия и дронове, с описание как руснаците вървят напред и стават жертва на украинския огън. Според ISW, ако слуховете за промени в командния състав на руснаците са верни, целта е да има повече руски успехи при Работино и Кринки, за да може руската пропаганда да тръби как окончателно е елиминирала всички последствия от украинската контраофанзива от лятото на 2023 година. Но говорителят на украинското командване „Юг“ капитан Наталия Хуменюк коментира, че напоследък има повече руски атаки при Урожайно (9 километра южно от Велика Новоселка, направлението към Бердянск – руснаците гледат оттам на югоизток към Угледар), отколкото при Работино, предимно щурмови групи, без много бронирана техника.

Results of effective work of Ukrainian "Baba Yaga" type heavy bomber drone on Russian positions using incendiary munitions.https://t.co/piqSpb8aPT pic.twitter.com/0CWSZSidn0 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 14, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, за изминалото денонощие е имало общо 54 бойни сблъсъка по целия фронт. Новопавловското направление (на запад от Маринка: населените места Красногоровка, Новомихайловка и Григоровка) е най-горещо, там са отбити 16 руски пехотни атаки по украински данни. В Бахмутското направление има 10 спрени руски пехотни атаки, а в направлението на запад от Авдеевка – 8. Няма нито една регистрирана руска пехотна атака в Лиманското и Купянското направление.

AASM-250 Hammer bomb strikes on Russian positions in Krasnohorivka. pic.twitter.com/LYMZXEicvE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 14, 2024

Геолокализирани видеокадри показват пореден руски опит за по-масирана атака с бронирана техника – при Новомихайловка. Опитът е посрещнат с огън и смърт. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов обаче пише в обзора си, че руснаците напреднали северно от Новомихайловка, вероятно визирайки точно тази атака:

Shadow posted a video of the elimination of a russian assault squad in Novomikhailivka.



UA infantry still in the trench at 47.851509, 37.475714, some sad 155er missed the exit, yolo'd further and got hit by an FPV drone at ~47.851728, 37.475328@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/wcv4Lh5yVc — PJ "giK" (@giK1893) April 14, 2024

(КАРТА) На запад от Авдеевка руснаците явно действат, за да разширят фронта – в украинската сводка са посочено Новобахмутовка и Новокалиново като места на бойни действия, т.е. на север от Бердичи (7-9 километра северозападно от Авдеевка). Руското военно министерство обяви Първомайско за превзето (11 километра югозападно от Авдеевка), но украинците продължават да съобщават за боеве там. Следващата руска цел в този участък на фронта е Нетайлово.

Russian serviceman films his comrade attacked by an FPV drone.https://t.co/zRaRPAz1Ce pic.twitter.com/iMzIg7Ng5J — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 14, 2024

На фона на ВИДЕО, 18+, показващо пореден разбит руски БТР, както и геолокализирано ВИДЕО, 18+ на съсипващ руска окопна позиция огън източно от Новобахмутовка (вижда се само ако си потребител на Twitter и си логнат в платформата, като има възрастово ограничение), Пегов пише за руски тактически успехи при Бердичи, имало руско настъпление от север.

Интересен поглед към реформата в руската армия дава украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. Той посочва, че се формира ново руско военно образувание - "Север". Задачата му – да пази Брянска, Курска и Белгородска област. За целта се изтеглят руски части, които сега действат по линията Купянск – Сватово – Кремена (Шеста комбинирана руска армия и 11-ти руски армейски корпус). Отделно, Машовец коментира, че Русия опитва да поддържа в максимална готовност подводниците си в Черно море, след като Руският черноморски флот беше съсипан в "надводната си част" от Украйна. Украинският генщаб докладва, че в Черно море има само 1 руски военен кораб към сутринта на 15 април.

Предвид светкавичното германско обещание да бъде доставена още една ПВО система Patriot, руснаците веднага публикуваха видео, с което да покажат унищожение на установка от германска ПВО система IRIS-T. Въпросът е, че с голяма вероятност това е примамка – и двете страни произвеждат примамки на най-ценните си системи и с тях се мъчат да привлекат вражески огън т.е. врагът да хаби ресурси за нищо: Германия обяви: Незабавно ще предаде на Украйна още един Patriot