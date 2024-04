Не е на добре: Ген. Сирски и известен руски военен коментират фронта в Украйна (ВИДЕО)

Ситуацията на Източния фронт значително се влоши през последните дни. Това заяви главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски. В официалния му канал в Телеграм беше публикувано по-пространно съобщение.

Сирски обръща специално внимание на Бахмутското направление (непосредствената руска цел там е Часов Яр), Покровското направление (става въпрос за направлението на запад от Авдеевка, бойните действия там се развиват на около 15-20 километра западно от самата Авдеевка), както и Лиманското направление. Интересното е, че през последната седмица руските пехотни атаки в направлението към Лиман и това към Купянск се броят на пръстите на едната ръка, но имаше няколко предупреждения и анализи за голямо струпване на руски сили там: Русия напада Харков и Киев през лято'2024: Обективните пречки (ВИДЕО)

Акцентите от Сирски

(КАРТА) Специално за Покровското направление (атаките към Часов Яр и на запад от Авдеевка могат да се обединят именно с цел Покровск), ген. Сирски посочва, че има руски атаки "с десетки танкове и бронетранспортьори". Като една от основните причини това да се случва той сочи "топлото и сухо време" - през март-април в Украйна обичайно е т.нар. дъждовен сезон и земята става кална, което много затруднява използването на тежка бронирана техника, но тази година поне дотук времето е топло и сухо. Наводненията в Русия обаче може би скоро ще променят нещата с времето и в Украйна: Нивото на река Урал в Оренбург се покачва, наводнението се движи към град Курган (ВИДЕО)

"Въпреки значителните загуби, врагът увеличава усилията си, като използва нови единици на бронирани машини, благодарение на които периодично постига тактически успех", посочва Сирски в обръщението си. Той уверява, че на база докладите от фронта са взети мерки за подсилване на най-проблемните зони с ПВО и със системи за електронно заглушаване.

Какъв е изходът според Сирски – само технологично превъзходство в оръжието, с което да бъде победен по-многобройният руски враг. "Вторият сериозен проблем е да се подобри качеството на подготовката на военнослужещите, преди всичко на пехотните подразделения, така че те да могат да използват максимално всички възможности на бойната техника и западното оръжие", добавя той.

Съгласие от руска страна

На фона на констатациите на Сирски, интересен коментар в Телеграм направи Святослав Голиков, инструктор на "затворническите" отряди "Щурм Z". В коментара си той обсъжда как изглежда руската офанзива, включително в украинските очи – с напредък на руска военна колона в дадена зона, която бива удряна с дронове, най-често FPV, но те нямат достатъчно взривна мощност за пълно унищожение и част от руската пехота стига до нови позиции – пояс след пояс от дървета и храсти, а украинците нямат наземните сили за успешни големи контраатаки.

Руски тактически успехи има, но бавни, а и не навсякъде, предупреждава Голиков, който признава и, че на места украинците всъщност успяват да контраатакуват много успешно. И заключва, че руските тактически успехи не се развиват в голям пробив засега, защото и самите руски части биват изтощавани, а и понякога нямат достатъчно огнева (артилерийска) подкрепа – така украинците впоследствие засилват ударите с дронове и успяват да елиминират военна техника, оцеляла при първоначален руски тактически напредък. Проблем си остава и лошата подготовка на немалко руски щурмови групи, обобщава Голиков.

Chinese Buggy assaults in the Avdiivka direction. An FPV drone shows how easily such buggy's can be taken out. pic.twitter.com/KgXdsj4aLO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2024

Имаме тактически успехи заради два фактора: военната ни авиация и бомбардировките, извършвани от нея, както и липсата на достатъчно боеприпаси при украинците, но не и защото много сме подобрили качеството на тактиката и на армията си, смята той.

A Russian infantry group in the Avdiivka direction targeted by Ukrainian artillery fire. This is basically how Russians are occupying land right now, rushing through open fields only with infantry. Ukraine, due to lack of shells, cannot withhold them from gaining footholds. pic.twitter.com/6jXHKF0WYC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2024

До 18:00 часа на 14 април, съгласно сводката на украинския генщаб е имало общо 60 бойни сблъсъка по целия фронт в Украйна. Най-много са руските пехотни атаки в Бахмутското направление – 28 отбити, а в Новопавловското (на запад от Маринка: населените места Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка) са 16. В направлението на запад от Авдеевка е по-тихо – 7 отбити руски пехотни атаки. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обаче твърди, че руснаците окончателно прочистили северните покрайнини на село Бердичи (7-9 километра северозападно от Авдеевка), без да обявява Бердичи за превзето от руската армия, както и че по-на север, при Новокалиново вече имало боеве в покрайнините. "Рибар" казва и, че руснаците заели по-добри позиции на северозапад от Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) – там украинците държат високия терен и не го изпускат от лятото на 2023 година насам.

Consequences of todays attack on the Luhansk engineering plant. pic.twitter.com/p9qS4PmSYG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2024

Интересен видеоклип се появи в социалните мрежи - как на източния бряг на река Днепър бива издигнато украинското знаме. Беларуската опозиционна медия NEXTA твърди, че клипът е публикуван от Евгени Рищук, кмет на Олешки - той избяга от там, защото градчето е под руска окупация от над 2 години:

