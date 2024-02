Кой ще бъде новият президент на Финландия?

Около 4,3 милиона избиратели ще трябва да избират между бившия консервативен премиер Александър Стуб и бившия външен министър Пека Хаависто - депутат от Зелената партия, който се кандидатира като независим. Променящият се геополитически пейзаж в Европа ще бъде основната грижа за новия държавен глава, който ръководи външната политика заедно с правителството и действа като върховен главнокомандващ, макар да има ограничени правомощия в сравнение с министър-председателя, пише БГНЕС.

Finland, presidential election (second round run-off) today:



➤ Incumbent: Sauli Niinistö (*-EPP)

➤ Eligible voters: 4,281,711

➤ Candidates: Stubb (Kok.-EPP)&Haavisto (*-G/EFA)

➤ Polling stations open : 8-19 CET

➤ Much of early vote results 19 CET