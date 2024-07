Крал Чарлз III поздрави Англия с класирането на финала на ЕВРО 2024 (СНИМКИ)

Британският крал Чарлз III поздрави националния отбор по футбол на Англия с класирането на финала на Европейското първенство в Германия.

ОЩЕ: Златна резерва на Гарет Саутгейт класира Англия на финал срещу Испания на ЕВРО 2024 (ВИДЕО)

Монархът е посъветвал футболистите на селекционера Гарет Саутгейт, които снощи победиха с 2:1 Нидерландия, в мача за титлата с Испания в неделя да се постараят да избегнат "късната драма".

Чарлз, който в началото на тази година бе диагностициран с форма на рак, изпрати на националите на Англия "най-добрите пожелания" и "най-сърдечните поздравления" на цялото кралско семейство. В същото време им препоръча да се погрижат за "кръвното налягане" на сънародниците си по време на финала с Испания.

A message from His Majesty The King to @England following today’s #EURO2024 semi-final.



Read the message in full on our website: https://t.co/pt2fCGXiVK pic.twitter.com/CWa6GAfRTk