По думите на Лавров, "режимът в Кишинев" вървял по стъпките на "режима в Киев" - отмяна и дискриминация на руския език и действия "заедно с украинците" за сериозен икономически натиск срещу Приднестровието.

Припомняме, че Приднестровието и Гагаузия поискаха помощ от Руската федерация точно заради "икономически натиск" от централната власт в Молдова. Засега издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не говори официално нищо и не предприе нищо като реакция.

Още: След Приднестровието: Още един молдовски регион поиска "защита" от Русия

After 'the regime in Kyiv', Lavrov is now talking about the 'Regime in Chisinau', referring to the government of Moldova. Lavrov stated that the Moldovan government is following in the footsteps of Ukraine. pic.twitter.com/itzmn6FjAW