Медведев се гаври с Украйна, Канада иска да ѝ даде 83 000 ракети (ВИДЕО)

Медведев говори на Световния фестивал на младежта – форум, който се провежда в Сириус, Русия, от 29 февруари до 7 март 2024 г. Форумът е инициатива, лично одобрена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. А Медведев отново прокара руската опорна точка как Полша, Унгария и Румъния искат части от Западна Украйна, като говори на фона на карта, на която Украйна е само територия около Киев – всичко друго е поделено между Русия и Запада. Бившият руски президент не пропусна да осмее с недодялани колажи известни западни политици – американския президент Джо Байдън, германския канцлер Олаф Шолц, френския президент Еманюел Макрон, както и украинския президент Володимир Зеленски (ВИДЕА и СНИМКИ).

Russia: trying to convince the world that they're not the Empire



Meanwhile Medvedev: pic.twitter.com/Gur4KCF81i — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2024

🤡 Medvedev, amid a map of Russia's imperial ambitions, said that "Ukraine is definitely Russia"



Dima, go back to the psychiatric ward. pic.twitter.com/hn0osOYZmT — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2024

Hahahaha the little NOBODY who is only known for having a duck house in his mansion as well as a huge collection of western-designed trainers threatens to bring the calamity that his war is to its logical end 😂😂😂 pic.twitter.com/s05kTMWNzB — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 4, 2024

Всичко казано от Медведев сочи, че Русия е по-заинтересована да подчини украинците и да използва техните природни ресурси, отколкото да присъединява нови и нови украински територии, смята ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). На фона на пропагандата на Медведев в обзора на тръста е посочено, че пореден руски Z-пропагандист и телеграм канал получава награда от Путин - "Армия Русич" (Архангел Спецназ), посочва се и как свързвани с ЧВК Вагнер руски канали са атакували пропагандист номер 1 на Русия Владимир Соловьов, защото неговото предаване е осмяло загиналия в самолетна катастрофа руски олигарх Евгений Пригожин.

Стоки и продукти с двойна употреба на стойност 8,8 млрд. долара от цял свят е успяла да внесе Русия през първите 10 месеца на 2023 година т.е. едва 10% по-малко, отколкото преди да бъдат наложени западните санкции заради отприщената война в Украйна от Путин. Само вносът от Китай за този период е 1,3 млрд. долара – това сочи материал на The Wall Street Journal. Най-често става въпрос за внос на микроелектроника и автомобилни части. А търговските пътища, които са най-използвани, са тези през Казахстан и Киргизстан: Когато не е по холивудски: Киргизстан е сериозно оръжие за Путин

На този фон, канадският парламент поиска всички изведени от употреба ракети въздух-въздух CRV7 да бъдат предадени на Украйна, предава "Укринформ". Становището е на постоянната комисия по отбрана към Камарата на общините на канадския парламент. Става въпрос за 83 000 ракети, които иначе ще трябва да бъдат утилизирани и да се плаща за това. Всяка от тях, която може да влезе в употреба и е безопасна за транспорт, следва да бъде дадена на Украйна, гласи становището.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

The 1st batallion of the 5th Assault Brigade attacking Russian positions. pic.twitter.com/7BmVCjPfm7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на военните действия не се променя особено, даже има съвсем лек спад на дневна база. През изминалото денонощие украинците са регистрирали 74 бойни сблъсъка. Руснаците основно са съсредоточени в направленията при Авдеевка и Маринка (Новопавловското направление), където има отбити съответно 28 и 22 руски пехотни атаки.

Показателно е, че за Авдеевка украинците отново изброяват пет села като място на боеве – Невелско, Първомайско, Тоненко, Бердичи и Новоселовка. Знаково е, че Орловка вече не е споменавана, а Новоселовка е повече на север от Бердичи. Според обзора на популярния руски военен телеграм канал "Рибар" Орловка и Тоненко са под руски контрол, но руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов говори в своя обзор за напредък северно от Орловка към Тоненко тоест не че Тоненко е превзето изцяло.

Recon units of the 47th Mechanized Brigade observed a group of Russian infantry men and hit them with with regular and cluster munitions. pic.twitter.com/5WD190zz4x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2024

(КАРТА) Съгласно казаното от „Рибар“ и Пегов, руснаците много бавно напредват вътре в Григоровка и Новомихайловка т.е. Новопавловското направление. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке е на мнение, че руснаците са превзели по-трудните позиции в Новомихайловка и скоро цялото село ще е в техни ръце. Този фронт е важен, защото ако бъде превзета и Григоровка, руските сили ще могат да гледат както на югозапад към Угледар, така и на северозапад към следващите украински отбранителни линии след Авдеевка. ОЩЕ: Парите в брой на Путин за войната се топят. Нови укрепления и загуби за Украйна и Русия (ВИДЕО)

Интересно е и други, което пише "Рибар" - че в направлението към Лиман, при Билохоровка (Белогоровка) имало тежки боеве и че „руските войски отблъскват атаките на украинските въоръжени сили до руините на промишлената зона“. И "Рибар", и Пегов твърдят, че при Бахмут има известен руски напредък в центъра на Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут). Селото е ключово за южния фланг на Бахмут, оттам може да тръгне бързо тежка военна техника по магистрала N32 към Часов Яр.

In the Kreminna direction, the 60th mechanized brigade repelled a Russian attack consisting of BMP's, tanks and buggy vehicles. pic.twitter.com/TaS2IC7eH4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2024

Тази нощ Руската федерация изстреля 22 дрона клас "Шахед", всичките откъм Крим. Свалени са 18, всичките в Одеска област, пише в сводката украинските ВВС.

ОЩЕ: Руски военен кораб избухна близо до Кримския мост (ВИДЕО)