Парите в брой на Путин за войната се топят. Нови укрепления и загуби за Украйна и Русия (ВИДЕО)

Какво обаче е положението сега – всеки месец режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин взема по 4,4 млрд. долара от Руския сребърен фонд, за да финансира директно руската армия. При настоящото темпо на теглене на пари, фондът ще бъде изчерпан до 12 месеца. А това означава, че в недалечно бъдеще Русия ще има проблем с осигуряването на ликвидни средства за военната си машина – с други думи, трудно ще дава пари в брой навреме. Ако САЩ се размърдат сега, Путин скоро ще е натясно за войната, гласи една от оценките в Twitter:

At the current burn rate of $4.4 billion/month, Russia's National Wealth Fund will be gone in 12 months.



If the US can get off its ass and fund Ukraine now, Putin will NOT win this war. pic.twitter.com/wm0qs88Kep — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 3, 2024

Имат ли намерение САЩ да се размърдат? CNN съобщава, че председателят на Камарата на представителите в Конгреса Майк Джонсън (републиканец, отявлено протеже на Доналд Тръмп), се е срещнал с група републиканци от камарата и е обсъдил новия пакет за Украйна. Инициатор на срещата е бил Майкъл Маккол, председател на комисията по външна политика на камарата, който подкрепя помощта за Украйна. Резултатът – Джонсън може да допусне гласуване на пакета за Украйна с включени мерки за гранична сигурност в САЩ т.е. общо 66 млрд. долара – няколко конгресмени твърдят, че той е съгласен с идеите, но гласуването ще е в края на март или дори началото на април. Този пакет обаче е различен от приетия в Сената, в който няма текстове за граничната и миграционна политика на САЩ: Сенатът на САЩ одобри 60 млрд. долара помощ за Украйна, предстои по-трудното

На този фон, започна китайската посредническа мисия за мир в Европа. Първата спирка беше Русия – там специалният китайски представител за Евразия Ли Хию се срещна с руския зам.-външен министър Михаил Галузин. Основното послание след разговорите – без удовлетворяване на руските интереси в Украйна мир няма да има. По време на дипломатическия форум в Анталия, турският външен министър Хакан Фидан подчерта, че и Русия, и Украйна са стигнали до горната граница на това, което могат да постигнат с военни действия и че се надява на скорошно прекратяване на огъня. Руският външен министър Сергей Лавров обаче говори с показателно несъгласие, повтаряйки руската опорка как Запада нямал интерес от мир в Украйна при положение че стана пределно ясно какво иска Русия, а именно – де факто заличаване на Украйна. Лавров също беше в Анталия: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

За момента интензивността на боевете по целия фронт в Украйна е леко спаднала спрямо най-горещите дни при и малко след падането на Авдеевка. За изминалото денонощие има 78 бойни сблъсъка по целия фронт. Отново най-горещо е в направлението "Маринка" (Новопавловско направление) – 30 отбити руски пехотни атаки при Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка според сутрешната сводка на украинския генщаб. На второ място е направлението при Авдеевка – 20 отбити руски пехотни атаки, като отново украинците посочват като места на боеве целия полукръг от югозапад на северозапад на 10-15 километра от Авдеевка: Невелско – Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи. Усилване на руската активност има в направлението към Купянск – 11 отбити руски пехотни атаки при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и Табаевка (30-тина километра югоизточно от Купянск), за сметка на Лиманското направление, където е имало само 5 руски пехотни атаки, всичките отбити, и то разделени между Билохоривка и Терно. На източния бряг на река Днепър, в село Кринки (30 километра североизточно от град Херсон) няма регистрирана нито една руска пехотна атака.

Robotyne, Ukraine Defence Forces destroy Russian BMP-4 and Gvozdika SPG using an FPV drone leading to catastrophic explosions. pic.twitter.com/0daWjUysIF — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 3, 2024

Предвид сериозните опасения, че Украйна не се е подготвила добре за защита в близост до Авдеевка в западна посока, нов анализ и то с подробни карти хвърля повече светлина какво е положението: Големият руски пробив на фронта в Украйна: Пропаганда и реалности (ВИДЕО). На първо място – сегашната линия Тоненко – Орловка – Бердичи не е оптималната защитна линия, но не е и толкова лоша, защото там има няколко водоема, гласи анализът (КАРТА). По-добра обаче е втората защитна линия: Очеретино – Селидово. Там има както водоеми, така и река – тоест, естествени бариери, които помагат за установяване на по-добри защитни позиции и фортификации (КАРТА). Неслучайно там имаше голям руски обстрел в средата на февруари: Русия съсипва от обстрели град в Донецка област, уж убива подкрепления за Авдеевка (ВИДЕО и СНИМКИ)

Голямата новина според анализа обаче е, че украинската армия изгражда много сериозна защитна линия в Запорожка област, по примера на т.нар. Линия на Суровикин, която също беше изградена в Запорожка област (КАРТА)

(КАРТА) Изглежда, че по линията Тоненко – Орловка – Бердичи руснаците все пак още нямат пълен контрол, което се потвърждава дори от техни източници. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише изрично в своя сутрешен обзор, че атаки е имало цялата линия Невелско – Тоненко – Орловка – Бердичи, което е явен знак, че руснаците още не са успели да се справят с всички украински позиции. Говорителят на Таврийското направление на украинската армия Дмитро Лиховий коментира, че ситуацията по посочената от Пегов линия е стабилизирана, че руснаците не са завзели нито едно от посочените села изцяло, но и че имат някои локални успехи. Украинците успяват да отвърнат дори с бомбардировки по руски позиции като тези в коксохимичния завод на северозапад от Авдеевка:

Attacks on the Avdiivka Coke Plant by French supplied AASM-250 HAMMER bombs and HIMARS projectiles. pic.twitter.com/kqPsNEYLf8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2024

За Авдеевка в The Washington Post излезе интересен материал с интервюта с украински военни. От техните думи става ясно, че руснаците хвърлят смес от необучени новобранци и по-опитни войници в пехотните си атаки, като първо напред и през деня тръгват новобранците, които играят ролята на пушечно месо, а по-опитните руски войници атакуват по тъмно, като се надяват украинците да са се изтощили повече в отблъскването на първите атаки. Ползват се и по-големи щурмови групи – по 20-30 души. Има и нов обзор с ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ СНИМКИ на огромното количество руски загуби във военна техника в направлението при Авдеевка.

(КАРТА) В Новопавловското направление има известен руски успех в Новомихайловка – напредък към центъра на селото, появиха се и видеокадри как в една от сградите там бива издигнато руското знаме. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" пише, че руснаците контролират улиците "Шевченко" и "Съборна", както и църквата "Архангел Михаил", а украинците държат позиции в близкото училище и Двореца на културата. Украинците обаче вече готвят сериозни защитни позиции при загуба на Новомихайловка – южно от Курахово, включително големи антитанкови окопи (КАРТА)

Reported as the center of Novomykhailiivka. Russians installed a rag. This comes after recent advances in both the southern and eastern outskirts.



Needs further confirmation and geolocation. pic.twitter.com/6jfsZjJTJk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2024

По отношение на Бахмут продължават руските атаки на познатите места от север и юг – Богдановка, Ивановско плюс Клещеевка и Андреевка. Засега решителен руски пробив няма – за този район основната голяма украинска отбранителна линия е канала Северски Донец – Донбас (КАРТА), но Ивановско си остава най-важната точка, за да няма бърз руски напредък с бронирана техника по магистрала N32 към Часов Яр.

За направленията към Лиман и Купянск Семьон Пегов предупреждава за тежки битки при Табаевка (Купянското направление) и говори с оптимистичен тон как при Терно и Ямполовка (15-тина километра западно от Кремена) руснаците притискали все повече украинците към река Жребец, но поредни видеокадри демонстрират какви огромни загуби търпят руснаците точно там, както и при Билохоровка. Говорителят на украинското командване "Изток" (Хортиця) капитан Иля Йевлаш коментира, че руснаците докарват подкрепления към линията Терно - Ямполовка: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Another Russian tank hit and bogged down near Yampolivka-Terny, reported as a T-90M 'Breakthrough'. pic.twitter.com/xWIMIoBaC0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2024

Near Bilohorivka, a Russian mechanized column was defeated by units of the 81st Air Mobile Brigade. pic.twitter.com/Ph9wsfEutE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 3, 2024

Болезнени загуби – и украински, и руски

Поредица от видеокадри и от украинска, и от руска страна показват ужаса на войната в пълна степен. Сред тях – успешна атака с дрон срещу руски БТР, при който наведнъж биват унищожени както самата машина, така и 11 руски военни – двамата танкисти и още 9 души пехота:

Друг пример, пак с руски бронетранспортьор – успешен украински удар, който го обезврежда моментално:

От своя страна, руснаците открито се хвалят с унищожението на втори американски танк M1A1 Abrams (Ейбрамс). Руското описание гласи, че танкът е обезвреден с помощта на РПГ и дронове. Но дори от руска страна има уточнение, че вероятно украинците са получи версия на "Ейбрамс", която не е с най-силната възможна броня, такава с обеднен уран: Украйна загуби първи танк "Ейбрамс", тръби Соловьов (ВИДЕО и СНИМКИ)

Показателно е и интервю в The Financial Times на Максим Тимченко, директорът на най-голямата частна ел. компания в Украйна ДТЕК. Той посочи, че през 2024 година Русия 160 пъти е атакувала украински енергийни обекти и че над 1 000 000 домакинства и бизнес учреждения в Украйна са пострадали от спирания на тока. Без западна помощ, Украйна не може да противодейства, предупреди той, уточнявайки, че все повече руски дронове и ракети стигат до целите си през последните седмици.

Има украински аналози на западна военна техника като бронираните машини M113, MaxxPro и Humvee, наречени "Лисица", "Чопър" и "Характер". Те са в процес на разработка, каза Андрий Юсов, представител на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна.

